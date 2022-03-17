Матыцин: «История Валиевой – дикая случайность. Будем надеяться, она продолжит карьеру»

Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал историю с допинговым скандалом Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине.

По словам Матыцина, расследование дела не является публичным, потому говорить о подробностях пока преждевременно.

«Расследование ведет РУСАДА. Оно на сегодняшний день не является публичным, поэтому говорить о каких-то деталях и стадиях я бы не стал. Есть определенные сроки, в течение которых должны быть представлены результаты. За этим активно наблюдает WADA. Знаю, что идет диалог и с Камилой, и с тренером, и с мамой по определению истории, явившейся основанием для расследования. Большего на сегодняшний день сказать не могу», – цитирует министра спорта страны «Матч ТВ».

Кроме того, министр спорта заявил, что история с допингом – дикая случайность, а оснований его применения у Валиевой попросту не было.

«Я встречался с Камилой после Олимпиады, встречался и с Этери Тутберидзе, приезжал к ним на тренировку. Для меня совершенно очевидно, что вся эта история — дикая случайность, объяснение ей я пока найти не могу. Явно у спортсменки не было оснований для приема этого препарата, микродозы которого были обнаружены. Это не имело влияния на результат ее выступлений. Поэтому мы будем надеяться на справедливый результат и на то, что Камила продолжит свою карьеру», – заявил Олег Матыцин.

Напомним, по итогам женского одиночного катания на Олимпийских играх – 2022 Валиева заняла лишь четвертое место. Ранее «Татар-информ» опубликовал большой материал о развязке Олимпиады в Пекине в женском одиночном катании.