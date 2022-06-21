Олимпийская чемпионка Навка поддержала желание Загитовой провести боксёрский поединок

Олимпийская чемпионка 2006 года по фигурному катанию Татьяна Навка прокомментировала информацию о том, что Алина Загитова примет участие в показательном боксерском поединке.

По словам бывшей фигуристки, она надеется на то, что все пройдет безболезненно.

«Я отношусь прекрасно. Немного опасно, но молодая 20-летняя девчонка ищет себя. Когда, как не сейчас? Что касается безопасности для здоровья Алины, я надеюсь, что организаторы этого мероприятия тоже понимают всю серьезность. Нам она нужна живая и невредимая в Сочи на "Аленьком цветочке". Надеюсь, что все пройдет безболезненно», — цитирует Навку Metaratings.

Ранее стало известно, что Загитова примет участие в показательном поединке по боксу. Кроме того, сама спортсменка опубликовала пост в социальных сетях, представ перед подписчиками в боксерских перчатках.