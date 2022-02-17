Олимпийская чемпионка Анна Щербакова: «Это именно то, о чем я мечтала»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова поделилась впечатлениями после выступления в произвольной программе на Олимпиаде – 2022 в Пекине. По словам Щербаковой, золото Олимпийских игр – это именно то, к чему она всегда стремилась.

«Я ещё ничего не поняла, поэтому выгляжу очень спокойной. Я испытала невероятное счастье от своего проката. Это именно то, о чём я мечтала и к чему я стремилась: свой максимум показала в нужное время и в нужном месте. Гора с плеч упала. Однако после объявления результата я не до конца поняла, что произошло. Мне нужно время, чтобы понять всё это», — цитирует Щербакову «Чемпионат».

Напомним, серебро досталось Александре Трусовой. Бронзовая медаль у японки Каори Сакамото. Камила Валиева заняла четвертое место, допустив несколько ошибок в своей программе. Спортивная редакция ИА «Татар-информ» опубликовала большой материал о развязке Олимпиады в Пекине в женском одиночном катании.

Олимпиада в Пекине. Женское одиночное катание. Итоговые баллы по сумме произвольной и короткой программ

1. Анна Щербакова (Россия) – 255,95

2. Александра Трусова (Россия) – 251,73

3. Каори Сакамото (Япония) – 233,13

4. Камила Валиева (Россия) – 224,09