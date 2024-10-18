Олимпиады нет, ОКР есть: объясняем, зачем нужен комитет и почему его возглавит Дегтярев

Путин публично поддержал кандидатуру Дегтярева на пост президента ОКР на Совете Президента РФ по развитию физкультуры и спорта в Уфе

Фото: kremlin.ru

Как Шамиль Тарпищев пролоббировал Дегтярева на пост президента ОКР

Михаил Дегтярев уже официально заявил, что готов выдвинуть свою кандидатуру на выборы президента ОКР. Более того, организации – комитет и Минспорт в одну структуру «сливать» не будут. А главное, российский лидер Владимир Путин уже публично поддержал его кандидатуру после соответствующего предложения главы Федерации тенниса РФ Шамиля Тарпищева.

«Это даст возможность оптимизации в решении всех задач, которые поставлены перед нами. Их очень много, и спортивная власть в одних руках поможет эффективно созидать во благо нашей Родины», — отметил он на Совете Президента РФ по развитию физической культуры и спорта в Уфе.

«Предложение действительно заслуживает самого внимательного рассмотрения. Надо подумать. Вы правы, наверное, в современных условиях, может быть, это оправданно», — отреагировал Владимир Путин.

А также поддержал необходимость сохранения автономии ОКР от Минспорта.

Действующий глава ОКР Станислав Поздняков инициировал досрочные выборы президента ОКР на декабрь 2024-го Фото: © Кирилл Зыков / РИА Новости

Марат Бариев даст советы Дегтяреву

Действующий глава ОКР Станислав Поздняков инициировал досрочные выборы президента ОКР на декабрь 2024-го, чтобы покинуть этот пост. Имя преемника уже известно. Как объяснил «Татар-информу» бывший генсек ОКР и экс-министр спорта Татарстана Марат Бариев, еще в августе было понятно, что Дегтярев претендует на пост главы ОКР.

«Дегтярев не может возглавить, а возглавит. Мы уже договорились с ним о встрече. Там я ему маленькие советы дам. Еще в начале августа стало ясно, что он будет претендовать на пост главы ОКР России. Он давал интервью ТАСС перед Днем физкультурника. Говоря об укреплении власти, он как раз сослался на пример Советского Союза, когда было совмещение постов», – пояснил Бариев.

Сам Марат Мансурович имеет колоссальный опыт управления российским спортом на федеральном уровне. В Олимпийском комитете России он занимал посты исполнительного директора (2010-2011) и генерального секретаря (2010-2014).

Действующий глава Минспорта Михаил Дегтярев при избрании президентом ОКР будет совмещать эти должности впервые в России Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Совмещение постов в Минспорте и ОКР – прецедент?

Интересно, что в истории России может быть создан прецедент, когда действующий глава Минспорта совмещает пост с должностью президента ОКР. Впрочем, сам факт совмещения должности главы Олимпийского комитета с официальным постом в органах власти стран какой-то новацией сложно назвать. Такое позволяют себе даже главы государств.

Например, в Таджикистане президент Эмомали Рахмон возглавляет Олимпийский комитет страны. Кроме него, аналогичная история была и у Александра Лукашенко в Белоруссии. В итоге от поста главы ОКР он отказался. Но в пользу собственного сына – Виктора Александровича.

Сам кандидат в президенты ОКР Дегтярев уже успел напомнить, что Олимпийская хартия «позволяет национальным олимпийским комитетам на Олимпийском собрании избрать представителя публичной власти», – передавал его слова ТАСС.

Менее чем через месяц после своего назначения главой Минспорта России Дегтярев поехал в Казань на открытие Игр БРИКС Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Чем запомнился Дегтярев за 4 месяца на посту главы Минспорта РФ

Дегтярев возглавил Министерство спорта РФ 14 мая 2024 года. В это кресло он пересел с губернаторского. Михаил Владимирович за три года работы в Хабаровском крае уделял большое внимание именно спортивной отрасли, что и предопределило развитие его карьеры.

Интересно, что менее чем через месяц после своего назначения Дегтярев поехал в Казань на открытие Игр БРИКС, где чуть ли не впервые выступил публично в новом качестве.

Понятно, что времени с его назначения прошло совсем немного, чтобы делать выводы об успешности Дегтярева на посту главы Минспорта. Но некоторые наблюдения уже можно сделать.

«Его стратегические посылы понятны. Он неоднократно говорил об укреплении вертикали власти и управляемости спортивной сферой. Также Дегтярев исполняет поручение Владимира Путина, чтобы занятия для детей были бесплатными. Без всяких сборов-поборов. А чтобы увидеть результаты, нужно время», – поделился мнением Марат Бариев.

Марат Бариев: «Спортсменам нужна мотивация, чтобы расти, чтобы не бросили спорт. Я считаю, что для ОКР и спортивных федераций это сейчас главная задача» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Зачем России ОКР в эпоху санкций

Между тем неплохо бы понять, для чего сейчас России Олимпийский комитет в принципе, учитывая, что наша страна в Олимпиаде в Париже практически не участвовала. Через два года зимние Игры пройдут в Италии. На данный момент Россию и там не ждут. Как считают эксперты, основной задачей ОКР будет поддержание отношений с международными спортивными организациями, включая МОК. Чтобы после снятия санкций не выстраивать эти самые контакты с нуля.

«В мировом спорте, как и в других отраслях, большое значение имеют личные отношения. Чтобы эти отношения не потерять и не создавать их по новой, нужно сегодня эту работу проводить. В пример приведу Шамиля Тарпищева. У него выстроены контакты с Международной федерацией тенниса. В итоге его спортсменов допустили в нейтральном статусе до Олимпиады. Они даже завоевали в Париже медаль», – рассказал «Татар-информу» Бариев.

Здесь стоит добавить пример Федерации фехтования России, благодаря которой наши спортсмены выступали на чемпионате мира в 2023 году, хоть и в статусе «индивидуальных атлетов». И тут возникает резонный вопрос: почему среди всех спортивных федераций нет общей позиции по данному вопросу? Возможно, одной из задач Дегтярева на посту главы ОКР и будет выработка единой позиции России, чтобы российские спортсмены были в одинаковых условиях, вне зависимости от принадлежности к тому или иному спорту. И не зависели от прихотей боссов своих федераций.

Другой задачей ОКР, безусловно, должна стать подготовка резервов среди молодых и перспективных спортсменов. Когда, как не в пору отсутствия больших международных стартов, заниматься этим? Тем более в этих условиях освобождаются и финансовые возможности. Вот где должна быть точка приложения сил для ОКР.

«Сейчас это поняли, но, к сожалению, на два года опоздали. У нас перспективные спортсмены в школах появляются. Например, в Школе олимпийского резерва в Казани. И в других учреждениях. И этим спортсменам нужна мотивация, чтобы расти, чтобы не бросили спорт. Я считаю, что для ОКР и спортивных федераций это сейчас главная задача. А когда снимут санкции, у нас уже будут подготовленные спортсмены. Как говорится, на низком старте», – резюмировал Бариев в разговоре с «Татар-информом».