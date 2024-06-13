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«Все говорят, что это уровень Олимпиады»: что обсуждали в кулуарах открытия Игр БРИКС
Первые соревнования в рамках Игр БРИКС пройдут сегодня. А накануне в Казани провели церемонию открытия большого спортивного мероприятия. Она прошла в традиционном формате, но запомнилась интересными встречами и откровениями в коридорах «Казань Экспо». Подробнее — в материале «Татар-информа».
Традиции церемоний и яркая прелюдия
На самом деле, церемонии открытия крупнейших спортивных соревнований во всем мире проходят плюс-минус по одной схеме. Выступают ВИП-персоны из числа хозяев и гостей, затем обязательная культурная или шоу-программа и традиционный парад стран-участниц с флагами.
О ключевых моментах этой части вчерашнего вечера мы тоже расскажем, но начнем с того, что делает подобные мероприятия действительно интересными. А именно с кулуарного общения, которое предваряет официальную часть.
Интересно, что одним из первых на территорию «Казань Экспо» прибыл совсем недавно отправленный в отставку с поста министра спорта России Олег Матыцин. Напомним, что он не вошел в состав нового правительства, сформированного после инаугурации Президента России Владимира Путина. Сейчас Матыцин лишь внештатный советник главы Правительства РФ Михаила Мишустина. Именно по спорту.
Сегодня бывший главнокомандующий от спорта прибыл на церемонию открытия Игр БРИКС без серьезного сопровождения. К примеру, к новому министру Михаилу Дегтярёву было не пробиться. Хорошо, что он выступил на пресс-подходе перед церемонией и высказался в ее ходе.
Матыцин напомнил о своей причастности к этому празднику жизни
Зато отловить в кулуарах Матыцина корреспонденту «Татар-информа» не составило особого труда. Бывший глава Минспорта РФ был удивлен, но быстро совладал с собой. Сказал много и обстоятельно. Тот же Дегтярёв у микрофона пока выглядит скованнее, но, видимо, только пока.
По словам Матыцина, Игры стран БРИКС в Казани вносят большой вклад в консолидацию спорта и народов в дружественных России странах. Также он ожидаемо похвалил Татарстан за гостеприимство и отметил опыт Казани в проведении самых масштабных соревнований.
«Ожидания самые позитивные. Такой огромный объем работы проделан. Очень благодарен руководству Татарстана вместе с оргкомитетом и Министерством спорта РТ. Мы изначально позиционировали этот проект как важную часть содружества стран БРИКС. Спорт – очень важный элемент консолидации стран и народов в это непростое время, санкционное для спорта и России в целом», – сказал Матыцин.
Также он напомнил, что в Казани пройдет Саммит стран БРИКС. Об этом и в России в целом не забывают. Ведь встреча «недругов Запада» обещает быть богатой на внешнеполитические итоги в части смещения однополярного мира в многополярную плоскость.
«Игры БРИКС являются прологом [к саммиту] и еще раз демонстрируют, что Россия мощная, спортивная и открытая держава. Нас поддерживают в стремлении быть вне политики и укреплять наши связи с другими странами через спортивную деятельность. Я очень рад и горжусь, что являюсь членом этой команды, что мы предложили Президенту РФ Владимиру Путину такой формат и он дал зеленый свет проекту», – подчеркнул Матыцин свою личную причастность к этому празднику жизни в Казани.
Леонов сравнил Игры БРИКС с Олимпийскими играми и раскрыл секреты кухни
Впрочем, как мы уже отметили, балом в спорте нынче правят другие люди. Новый глава Минспорта Дегтярёв прибыл на церемонию в составе большой свиты. Компанию ему составил его коллега республиканского масштаба — Владимир Леонов.
Публичных выступлений от главы Минспорта РТ в этот вечер не было. Он скромно стоял в стороне во время подхода Дегтярёва к СМИ. И пока коллеги «писали» нового министра спорта РФ, корреспондент «Татар-информа» спросил Леонова о его ожиданиях и впечатлениях.
Собеседник зашел с козырей, заявив, что приехавшие на Игры БРИКС спортсмены сравнивают подготовку и условия, созданные для зарубежных делегаций в Казани, с уровнем Олимпийских игр.
«Всем очень нравится логистика, город, объекты — мы привели их к соответствию со всеми международными требованиями. Очень нравится еда — это все отмечают. Кормим вкусно, сытно и халяльно. Наверное, больше и лучше скажут те ребята, которые к нам приехали. Очень приятно слышать от них отзывы. Мы каждый день берем обратную связь — я вчера был в Деревне Универсиады, сегодня ездил на объекты. Все ребята не то что довольны – они говорят, что это уровень Олимпийских игр. Хотя многие приехавшие много чего повидали в этой жизни, часть из них — участники недавно прошедших Олимпийских игр, в том числе несколько человек из Токио[-2020]», — поделился рецептами успеха Леонов.
Министр спорта РТ напомнил, что уже сегодня начнется соревновательная программа Игр БРИКС, и поблагодарил все сборные стран, которые приехали в Казань, несмотря на то, что данный формат соревнований пока еще не оброс богатой историей и не прошел проверку временем.
«Вы видите, что очень сильная сборная России, первые имена в сборной Белоруссии, очень много сильных спортсменов из бывших стран СНГ. Весьма большие делегации Индии, Ирана, Китая и Бразилии. Будем надеяться на настоящие баталии на Играх БРИКС. На сегодня реализовано уже 86% всех билетов», – отметил Леонов.
Теперь мы знаем, где пройдут следующие Игры БРИКС
К слову, о Бразилии. Вчера перед церемонией открытия мы узнали, что следующие Игры БРИКС собирается принять именно эта страна. Об этом «Татар-информу» рассказал заместитель гендиректора Дирекции спортивных и социальных проектов Ранко Тепавчевич.
Также он заочно возразил Владимиру Леонову по вопросу сравнения текущего мероприятия с Олимпийскими играми.
«Я бы вообще не привязывал это к Олимпиаде. Для нас это мероприятие, которое укрепляет дружбу между государствами, между министерствами спорта, и все участники здесь настроены в этом направлении.
И интересно, что в следующем году игры планируется провести в Бразилии, и здесь большая делегация из Бразилии. Они планируют провести встречу на уровне Минспорта с нашим оргкомитетом», — поделился он информацией в кулуарах «Казань Экспо».
Минниханов сказал главное, а Путин поставил Казань на один уровень с Москвой
Что касается самой церемонии, то первым на ней выступил Раис Татарстана Рустам Минниханов. Он и сказал самое главное – что участие большого количества иностранных делегаций в Играх стран БРИКС доказывает, что истинный спорт не имеет границ и находится вне политики.
«Убежден, что игры пройдут в атмосфере мира, дружбы и согласия. Дорогие друзья, мы сделаем все необходимое, чтобы ваше пребывание в нашей стране было комфортным, интересным, чтобы вы по достоинству оценили наше радушие и у вас остались только положительные эмоции и самые добрые воспоминания», — сказал Минниханов.
Также гостям и участникам церемонии показали видеообращение Владимира Путина. Президент России отметил, что роль организации БРИКС в мире растет, и выразил уверенность, что и Игры БРИКС прибавят в весе.
«Уверен, что так же будет расти и популярность, привлекательность игр как состязаний, свободных от политического вмешательства и давления, по-настоящему объединяющих атлетов всего мира. Тем более что впервые в этом году они проходят в открытом формате», — подчеркнул Путин.
Не обошлось и без реверанса в сторону Казани, которую российский лидер поставил на один уровень с Москвой.
«Игры БРИКС принимают гостеприимные, самобытные Казань и Москва — города, богатые своей историей, многонациональной культурой, традициями и одновременно современные, устремленные в будущее. Все это в полной мере отражает дух и характер самого БРИКС — объединения суверенных стран, которые динамично развиваются, сохраняя свою самобытность, вместе решают масштабные задачи, показывают пример подлинно партнерских и равноправных отношений, основанных на доверии, крепкой дружбе и уважении интересов друг друга», — сказал глава государства.
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