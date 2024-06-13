«Все говорят, что это уровень Олимпиады»: что обсуждали в кулуарах открытия Игр БРИКС

Накануне в Казани официально открыли международный спортивный турнир «Игры БРИКС – 2024»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Традиции церемоний и яркая прелюдия

На самом деле, церемонии открытия крупнейших спортивных соревнований во всем мире проходят плюс-минус по одной схеме. Выступают ВИП-персоны из числа хозяев и гостей, затем обязательная культурная или шоу-программа и традиционный парад стран-участниц с флагами.

О ключевых моментах этой части вчерашнего вечера мы тоже расскажем, но начнем с того, что делает подобные мероприятия действительно интересными. А именно с кулуарного общения, которое предваряет официальную часть.

Интересно, что одним из первых на территорию «Казань Экспо» прибыл совсем недавно отправленный в отставку с поста министра спорта России Олег Матыцин. Напомним, что он не вошел в состав нового правительства, сформированного после инаугурации Президента России Владимира Путина. Сейчас Матыцин лишь внештатный советник главы Правительства РФ Михаила Мишустина. Именно по спорту.

К новому министру спорта России Михаилу Дегтярёву было не пробиться Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня бывший главнокомандующий от спорта прибыл на церемонию открытия Игр БРИКС без серьезного сопровождения. К примеру, к новому министру Михаилу Дегтярёву было не пробиться. Хорошо, что он выступил на пресс-подходе перед церемонией и высказался в ее ходе.

Матыцин напомнил о своей причастности к этому празднику жизни

Зато отловить в кулуарах Матыцина корреспонденту «Татар-информа» не составило особого труда. Бывший глава Минспорта РФ был удивлен, но быстро совладал с собой. Сказал много и обстоятельно. Тот же Дегтярёв у микрофона пока выглядит скованнее, но, видимо, только пока.

По словам Матыцина, Игры стран БРИКС в Казани вносят большой вклад в консолидацию спорта и народов в дружественных России странах. Также он ожидаемо похвалил Татарстан за гостеприимство и отметил опыт Казани в проведении самых масштабных соревнований.

Олег Матыцин: «Мы изначально позиционировали этот проект как важную часть содружества стран БРИКС» Фото: © Артур Халилуллов / «Татар-информ»

«Ожидания самые позитивные. Такой огромный объем работы проделан. Очень благодарен руководству Татарстана вместе с оргкомитетом и Министерством спорта РТ. Мы изначально позиционировали этот проект как важную часть содружества стран БРИКС. Спорт – очень важный элемент консолидации стран и народов в это непростое время, санкционное для спорта и России в целом», – сказал Матыцин.

Также он напомнил, что в Казани пройдет Саммит стран БРИКС. Об этом и в России в целом не забывают. Ведь встреча «недругов Запада» обещает быть богатой на внешнеполитические итоги в части смещения однополярного мира в многополярную плоскость.

Игры являются прологом к саммиту БРИКС, который Россия примет в октябре этого года Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Игры БРИКС являются прологом [к саммиту] и еще раз демонстрируют, что Россия мощная, спортивная и открытая держава. Нас поддерживают в стремлении быть вне политики и укреплять наши связи с другими странами через спортивную деятельность. Я очень рад и горжусь, что являюсь членом этой команды, что мы предложили Президенту РФ Владимиру Путину такой формат и он дал зеленый свет проекту», – подчеркнул Матыцин свою личную причастность к этому празднику жизни в Казани.

Леонов сравнил Игры БРИКС с Олимпийскими играми и раскрыл секреты кухни

Впрочем, как мы уже отметили, балом в спорте нынче правят другие люди. Новый глава Минспорта Дегтярёв прибыл на церемонию в составе большой свиты. Компанию ему составил его коллега республиканского масштаба — Владимир Леонов.

Публичных выступлений от главы Минспорта РТ в этот вечер не было. Он скромно стоял в стороне во время подхода Дегтярёва к СМИ. И пока коллеги «писали» нового министра спорта РФ, корреспондент «Татар-информа» спросил Леонова о его ожиданиях и впечатлениях.

Собеседник зашел с козырей, заявив, что приехавшие на Игры БРИКС спортсмены сравнивают подготовку и условия, созданные для зарубежных делегаций в Казани, с уровнем Олимпийских игр.

«Всем очень нравится логистика, город, объекты — мы привели их к соответствию со всеми международными требованиями. Очень нравится еда — это все отмечают. Кормим вкусно, сытно и халяльно. Наверное, больше и лучше скажут те ребята, которые к нам приехали. Очень приятно слышать от них отзывы. Мы каждый день берем обратную связь — я вчера был в Деревне Универсиады, сегодня ездил на объекты. Все ребята не то что довольны – они говорят, что это уровень Олимпийских игр. Хотя многие приехавшие много чего повидали в этой жизни, часть из них — участники недавно прошедших Олимпийских игр, в том числе несколько человек из Токио[-2020]», — поделился рецептами успеха Леонов.

Леонов поблагодарил сборные стран, которые приехали на Игры БРИКС, несмотря на то, что данный формат соревнований пока еще не оброс богатой историей Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Министр спорта РТ напомнил, что уже сегодня начнется соревновательная программа Игр БРИКС, и поблагодарил все сборные стран, которые приехали в Казань, несмотря на то, что данный формат соревнований пока еще не оброс богатой историей и не прошел проверку временем.

«Вы видите, что очень сильная сборная России, первые имена в сборной Белоруссии, очень много сильных спортсменов из бывших стран СНГ. Весьма большие делегации Индии, Ирана, Китая и Бразилии. Будем надеяться на настоящие баталии на Играх БРИКС. На сегодня реализовано уже 86% всех билетов», – отметил Леонов.

Теперь мы знаем, где пройдут следующие Игры БРИКС

К слову, о Бразилии. Вчера перед церемонией открытия мы узнали, что следующие Игры БРИКС собирается принять именно эта страна. Об этом «Татар-информу» рассказал заместитель гендиректора Дирекции спортивных и социальных проектов Ранко Тепавчевич.

Также он заочно возразил Владимиру Леонову по вопросу сравнения текущего мероприятия с Олимпийскими играми.

Ранко Тепавчевич: «Я бы вообще не привязывал это к Олимпиаде» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Я бы вообще не привязывал это к Олимпиаде. Для нас это мероприятие, которое укрепляет дружбу между государствами, между министерствами спорта, и все участники здесь настроены в этом направлении.

И интересно, что в следующем году игры планируется провести в Бразилии, и здесь большая делегация из Бразилии. Они планируют провести встречу на уровне Минспорта с нашим оргкомитетом», — поделился он информацией в кулуарах «Казань Экспо».

Минниханов сказал главное, а Путин поставил Казань на один уровень с Москвой

Что касается самой церемонии, то первым на ней выступил Раис Татарстана Рустам Минниханов. Он и сказал самое главное – что участие большого количества иностранных делегаций в Играх стран БРИКС доказывает, что истинный спорт не имеет границ и находится вне политики.

Рустам Минниханов: «Мы сделаем все необходимое, чтобы ваше пребывание в нашей стране было комфортным, интересным и остались только самые добрые воспоминания» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Убежден, что игры пройдут в атмосфере мира, дружбы и согласия. Дорогие друзья, мы сделаем все необходимое, чтобы ваше пребывание в нашей стране было комфортным, интересным, чтобы вы по достоинству оценили наше радушие и у вас остались только положительные эмоции и самые добрые воспоминания», — сказал Минниханов.

Также гостям и участникам церемонии показали видеообращение Владимира Путина. Президент России отметил, что роль организации БРИКС в мире растет, и выразил уверенность, что и Игры БРИКС прибавят в весе.

«Уверен, что так же будет расти и популярность, привлекательность игр как состязаний, свободных от политического вмешательства и давления, по-настоящему объединяющих атлетов всего мира. Тем более что впервые в этом году они проходят в открытом формате», — подчеркнул Путин.

Не обошлось и без реверанса в сторону Казани, которую российский лидер поставил на один уровень с Москвой.

«Игры БРИКС принимают гостеприимные, самобытные Казань и Москва — города, богатые своей историей, многонациональной культурой, традициями и одновременно современные, устремленные в будущее. Все это в полной мере отражает дух и характер самого БРИКС — объединения суверенных стран, которые динамично развиваются, сохраняя свою самобытность, вместе решают масштабные задачи, показывают пример подлинно партнерских и равноправных отношений, основанных на доверии, крепкой дружбе и уважении интересов друг друга», — сказал глава государства.