Ольга Серябкина станет хедлайнером Дня молодежи в Казани

Хедлайнером праздничного концерта Дня молодежи в Казани в этом году станет певица Ольга Серябкина. Ее выступление станет одним из завершающих в концертной программе в экстрим-парке «УРАМ».

День молодежи отмечается в последнюю субботу июня, в этом году этот день выпадает на 29 число. Организаторы запланировали обширную спортивную программу. На фестивале запланированы соревнования по самокату, воркауту, стритболу, роликам, паркуру, волейболу, теннису и джиу-джитсу. Также на площадке экстрим-парка «УРАМ» пройдет чемпионат России по BMX и чемпионат Республики Татарстан по баскетболу 3х3, сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

Финалом фестиваля станет концертная программа и выступление музыкального хедлайнера, которым в этом году станет Ольга Серябкина. На сцене фестиваля также выступят локальные артисты и диджеи, а также исполнители, подавшие свои заявки на open-call. Заявочная кампания продолжается до 14 июня включительно на сайте фестиваля.

Площадки фестиваля начнут свою работу в 10 утра, а завершится самый масштабный фестиваль лета праздничным концертом в 22.00.

Вход на мероприятия для зрителей и участников свободный, однако необходима предварительная регистрация на сайте деньмолодёжи2024.рф. Здесь же будет размещена основная программа фестиваля. Актуальная и подробная информация также будет размещаться в социальных сетях – Telegram-канал «День молодёжи | Татарстан» и странице во «ВКонтакте» «Молодежь Татарстана».

Регистрации на спортивные соревнования фестиваля проходит в соцсетях экстрим-парка «УРАМ».

Ольга Серябкина – российская певица, автор песен, актриса и телеведущая. Она автор таких песен как «Мама Люба», «Mimimi», «Мало тебя», «Я тебя не отдам», «Перепутала», «Не забыла», «Бывшие» и других.