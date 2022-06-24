Ольга Павлова: Я запомнила Фатиха Сибагатуллина как фаната национальной борьбы и лошадей

Фото: пресс - служба Ольги Павловой

Заслуженный тренер РФ, Депутат Государственной Думы VII созыва, координатор федеральных проектов партии «Единая Россия» «Детский спорт» и «Спорт без границ» Ольга Павлова выразила соболезнования в связи со смертью Фатиха Сибагатуллина и поделилась с «Татар-информом», каким он был при жизни.

«Я знала Фатиха Сибагатуллина как фаната национальных видов спорта. Он практически всю свою жизнь развивал национальную борьбу. Были годы, когда национальная борьба переживала сложные времена, в то время именно Фатих Саубанович поддерживал и развивал этот вид. Второе особое его увлечение – это лошади. Когда он был руководителем Нурлатского района, нурлатский конезавод был один из лучших в России. Он очень много сил и времени уделял разведению и селекции отечественных пород лошадей», – вспоминает Ольга Павлова.

Кроме этого, по ее словам, он был настоящим патриотом Татарстана. Написал много книг по истории родного края. Около него всегда кипела жизнь. Он умел притягивать к себе и молодёжь, и старшее поколение.

«Когда он уже был депутатом Госдумы РФ, не было ни одного человека, который не относился бы к нему с уважением. Он и на этом посту был бескомпромиссным человеком, всегда говорившим правду и защищавшим родной Татарстан. Не хочется верить, что его уже нет», - отметила Ольга Павлова.

В пятницу ночью скончался бывший депутат Госдумы Фатих Сибагатуллин.