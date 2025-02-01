Ольга Павлова: Жители городов и сел воспринимают понятие «городская среда» гораздо шире

Фото: пресс-служба Ольги Павловой

Член Комиссии по территориальному развитию, городской среде и инфраструктуре Общественной палаты РФ Ольга Павлова, комментируя работу площадки по направлению «Комфортная среда жилых территорий», организованной в рамках региональных дней II Всероссийского муниципального форума «Малая Родина – сила России» в Казани, отметила необходимость реализовать три основные идеи развития.

«Строительство школ, детских садов, общественных пространств, фасадов финансируется из разных источников, в связи с этим необходимо обеспечить синхронизацию самых разных программ. Путеводители – гражданским активистам и бизнесу должно быть понятно, как включиться в развитие городской среды. Экспертные советы на федеральном, региональном и муниципальном уровнях – они позволят не допустить ухудшения качества городской среды, проводя экспертизу инициатив и отсекая низкосортные идеи», – перечислила общественница.

Кроме того, Ольга Павлова отметила, что «городская среда» должна рассматриваться гораздо шире.

«Если мы пообщаемся с жителями городов и сел, то мы увидим, что для них кроме создания новых зеленых зон, креативных пространств и благоустройства дворов так же важны плотность или разреженность застройки, наличие в шаговой доступности школ, детских садов, поликлиник, культурных учреждений, спортивных площадок и дворцов спорта, заведений общественного питания, магазинов, транспортная связанность сел. И примеры таких территорий у нас есть. И безусловным лидером, конечно, является Республика Татарстан. Неслучайно именно в Татарстане проходит региональная площадка всероссийского форума „Малая родина – сила России“», – заключила член Общественной палаты РФ от РТ.

II Всероссийский муниципальный форум «Малая Родина – сила России» проводится по поручению Президента РФ Владимира Путина. Он организован ВАРМСУ при поддержке администрации главы государства. Раис РТ Рустам Минниханов возглавляет комиссию Государственного совета РФ, ответственную за реализацию национального проекта «Инфраструктура для жизни».