Минниханов: В истории новой России такого внимания к муниципалитетам не было

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов на традиционном республиканском совещании прокомментировал проходившие в столице РТ 29 и 30 января мероприятия II Всероссийского муниципального форума «Малая родина — сила России».

«На этой неделе, 29-30-го, в Казани успешно прошли региональные дни по направлению „Комфортная среда для жизни“ в рамках II Всероссийского муниципального форума „Малая родина — сила России“, которые были организованы под началом Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления и при поддержке Администрации Президента Российской Федерации», — напомнил Раис РТ.

«Я считаю, что обмен опытом и передовой практикой в рамках форума будет способствовать совершенствованию нашей работы в сфере формирования комфортной среды для жизни. Это большое мероприятие. Я считаю, что в истории новой России такого внимания к муниципалитетам [не было] <...>», — подчеркнул Рустам Минниханов.

«Наконец-то в сторону муниципалитетов некий вот такой интерес и поддержка», — поделился своим пониманием прошедшего события Раис Татарстана. В завершение он выразил благодарность руководству страны за оказанную поддержку.

II Всероссийский муниципальный форум «Малая Родина – сила России» проводится по поручению Президента РФ Владимира Путина. Он организован ВАРМСУ при поддержке администрации главы государства. Раис РТ Рустам Минниханов возглавляет комиссию Государственного совета РФ, ответственную за реализацию национального проекта «Инфраструктура для жизни».