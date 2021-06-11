Ольга Павлова: За пять лет мной рассмотрено почти 2,5 тыс. обращений от граждан

За пять лет в адрес депутата Госдумы РФ от РТ Ольги Павловой из десяти муниципальных районов, входящих в Нижнекамский избирательный округ №28, поступило и было рассмотрено ею почти 2,5 тыс. обращений. Об этом сообщила парламентарий, рассказывая о своей деятельности в последние пять лет.

«За пять лет мы провели вместе с помощниками 127 приемов граждан. Почти 2,5 тыс. граждан обратились. По некоторым из вопросов приходилось писать Президенту Татарстана, и нас практически всегда слышали», — отметила депутат.

Павлова также подчеркнула, что если решения по обращению еще нет, то это значит — работа по нему еще продолжается.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что за пять лет по проекту «Детский спорт» отремонтировано 34 спортивных зала в школах Татарстана.