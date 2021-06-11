Ольга Павлова: За пять лет по проекту «Детский спорт» отремонтировано 34 зала в школах

По проекту «Детский спорт» в бюджет Татарстана за пять лет было привлечено 53 млн рублей. Отремонтированы 34 спортивных зала в сельских школах. Об этом рассказала депутат Госдумы РФ от РТ Ольга Павлова, рассказывая о своей деятельности как парламентария в течение пяти лет.

«В рамках реконструкции залов мы ежегодно проводили конкурс на лучший капитальный ремонт. И трем школам-победительницам мы дарили спортивный инвентарь», — отметила Ольга Павлова.

Она подчеркнула важность инициатив по организации в школах занятий такими видами спорта, как мини-футбол, самбо и плавание. Отдельно Павлова отметила значение баскетбольной и волейбольной школьных лиг.

«Только в 2021 году через Школьную волейбольную лигу прошли около 14 тыс. человек. Причем это учащиеся не специализированных, а общеобразовательных школ», — пояснила депутат.

Кроме того, одним из главных своих достижений парламентарий назвала появление закона о выплате доплаты к пенсии тренерам олимпийских, паралимпийских и сурдлимпийских чемпионов.

«Чемпионы получают дополнительные выплаты, а их тренеры нет. Мы посчитали это несправедливым и в течение года разработали соответствующий законопроект. Его приняли не сразу, но тем не менее он прошел», — сообщила Павлова.