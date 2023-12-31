Ольга Павлова: «Вся Россия сейчас с жителями Белгорода, мы поможем всем необходимым»

Накануне Белгород подвергся террористической атаке со стороны украинской власти. По мнению экспертов, которым они поделились с «Татар-информом», украинская армия решила отыграться на убийстве мирных жителей из-за своих неудач на фронте.

«В ближайшее время режим Зеленского ощутит на себе кару за это военное преступление», – сообщила в беседе агентством заслуженный тренер РФ, член инициативой группы по выдвижению в Президенты России Владимира Путина Ольга Павлова.

«Финал уходящего года ознаменовался большой трагедией в Белгороде. Киевский режим снял личину невинной жертвы и показал свое звериное, террористическое лицо и сущность, обстреляв мирный город. Погибли люди, среди них дети. Если бы не наши воины, не наше ПВО – террористический эффект был бы больше. Наша армия теснит украинских нацистов по всей линии фронта. Это была больше психологическая атака, нацисты решили испортить новогодний праздник нашим детям. Мы должны ответить сплоченностью. Мы должны помнить о погибших, о пострадавших, и только в единстве наша сила», – сказала она.

По словам Павловой, Татарстан одним из первых стал помогать жителям Белгородской области еще летом этого года.

«Безусловно, мы в любой сложной ситуации готовы помочь. Республика может помочь сформировать перечень необходимого, оказать адресную помощь. Мы всегда вместе с жителями Белгородской области и поможем всем необходимым. Вся Россия сейчас с жителями Белгорода», – подытожила она.

ВСУ ударили по центру Белгорода днем в субботу, 30 декабря. В Минобороны РФ сообщили, что удары осуществились ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении. По последним данным, в результате обстрела Белгорода пострадал 131 человек, 24 погибли. Среди жертв есть дети.

Напомним, накануне 30 декабря ВСУ обстреляли мирные районы Белгорода. По последним данным, в результате обстрелов погибли 24 человек, еще 131 пострадали. По поручению главы государства в город вылетела бригада Минздрава во главе с Министром здравоохранения Михаилом Мурашко, а также группа МЧС для оказания помощи пострадавшим.

В свою очередь Раис Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования семьям погибших в результате ракетного удара украинской стороны по Белгороду.

«От себя лично и от всех жителей Республики Татарстан выражаю слова соболезнования родным и близким всех погибших. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», — заявил Рустам Минниханов.