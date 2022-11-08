Ольга Павлова: «В нашей республике комплекс ГТО сдало порядка миллиона человек»

В Татарстане на старты комплекса ГТО выходят семьями, поскольку в республике созданы все условия для занятий семейным спортом, в том числе и для маленьких детей. Такое мнение озвучила депутат Госдумы седьмого созыва, заслуженный тренер России и бывший вице-президент Федерации синхронного плавания РФ Ольга Павлова в интервью в «ТИ-Спорт».

«Дети смотрят, как соревнуются их родители — пример для подражания. А родители видят, с каким интересом соревнуется их ребенок. Это же команда, единая семья. Ведь ГТО начали заниматься с шести лет, благо в комплексе 11 ступеней. В Казани в микрорайоне “Салават купере” есть специальный детский садик, который определен как базовый для занятий ГТО. Есть школа в Столбищах, такая же базовая, где третий урок усилен занятиями ГТО. Всего в нашей республике комплекс ГТО сдало порядка миллиона человек, из них 600 тыс. получили знаки отличия», — сказала Павлова.

По ее словам, между массовой физкультурой, к которой можно отнести ГТО, и большим спортом есть огромная связь.

«Физкультура — это часть культуры общества, она весьма масштабна, это основание пирамиды спорта. Без нее невозможен большой спорт. А сам спорт — это разновидность, наиболее яркая часть физической культуры, направленная на результат. Там совершенно другая физическая активность, да все другое. И люди там другие, наиболее талантливые дети, единицы из тех, кто начинал заниматься. Любое серьезное занятие профессионально, будь то балет, наука или спорт», — уверена Павлова.

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