Павлова о синхронном плавании: «Я против мужских пар, мы страна традиционных ценностей»

Ольга Павлова: «Физкультура — это часть культуры общества, она весьма масштабна, это основание пирамиды спорта. Без нее невозможен большой спорт» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Идея развития комплекса ГТО в странах ШОС прекрасная идея»

Недавно в республике завершился фестиваль ГТО. Это элемент государственной политики или стремление оздоровить нацию?

Все намного глубже и шире. Это не просто элемент государственной политики или стремление оздоровить нашу нацию. Я считаю, что сам комплекс ГТО это один из самых эффективных инструментов государственной социальной политики. С 1931 по 1991 годы этот комплекс очень успешно реализовывался в Советском Союзе. К слову, я сама была чемпионом России по ГТО в 1991 году. Это был не простой комплекс, а именно комплекс — Готов к труду и обороне, три ступени с непростыми нормативами. Многим жителям СССР, особенно мужчинам этот комплекс спас жизнь в ходе Великой отечественной войны. Можно было видеть на многих гимнастерках участников парада победы значки ГТО. Возрождение в 2014 году в России этого комплекса стало хорошим решение с точки зрения физического воспитания, производительности труда, социального долголетия, оздоровления нации. Так что комплекс ГТО был задуман как один из программных документов по развитию физической культуры. Ступени комплекса подразумевают государственную оценку, государственные льготы, особенной у молодежи — базовые льготы при поступлении в ВУЗы. Правильная и своевременная идея, но эту программу еще нужно донастроить.

Наше с вами поколение ностальгирует по своему советскому прошлому. Буквально вчера (1 ноября) я слышала выступление главы Правительства РФ Михаила Мишустина, в котором он рассказал коллегам из стран ШОС о предложении Президента России создать единую организацию по развитию физической культуры в странах этого объединения, где проживает большинство населения планеты. Идея развития комплекса ГТО в странах ШОС прекрасная идея.

Сейчас на старты ГТО выходят целыми семьями. Это показатель увлечения людей физкультурой?

Да, это говорит о многом. Здесь много социально-нравственных аспектов. Это здорово, когда на старты выходят семьями, благо условия складываются именно для занятий семейным спортом. В том числе и для маленьких детей. Они смотрят, как соревнуются их родители — пример для подражания. А родители видят, с каким интересом соревнуется их ребенок. Это же команда, единая семья. Ведь ГТО начали заниматься с шести лет, благо в комплексе 11 ступеней. В Казани в микрорайоне «Салават купере» есть специальный детский садик, который определен как базовый для занятий ГТО. Есть школа в Столбищах, такая же базовая, где третий урок усилен занятиями ГТО. Всего в нашей республике комплекс ГТО сдало порядка миллиона человек, из них 600 тыс. получили знаки отличия.

В то же время меня беспокоит провал студенческого ГТО. Студенты у нас сдают нормативы плохо. Не занимаются после окончания школы. Беспокоит и корпоративный, профсоюзный спорт, это прямая связь с производительностью труда. В коллективных договорах существует возможность прописать занятие физкультурой, есть возможность материально заинтересовывать своих работников. Не стоит просто сидеть на стуле. Мужчины должны быть сильными и патриотами, что показала нынешняя частичная мобилизация. Занятия спортом жизненно необходимы для мужчины. И для активного долголетия. Мы видим, как дедушки и бабушки занимаются физкультурой — прогуляйтесь по парку Горького и сами увидите большие организованные группы пожилых людей с палками для шведской ходьбы. Дети в детских садах и школах занимаются. А вот студенты и производственные коллективы, увы, в этом отстают. Значит, нужно работать активнее. Должен быть государственный контроль.

Какую вы видите связь между массовой физкультурой и большим спортом, и есть ли она?

Связь огромная. Физкультура — это часть культуры общества, она весьма масштабна, это основание пирамиды спорта. Без нее невозможен большой спорт. А сам спорт это разновидность, наиболее яркая часть физической культуры, направленная на результат. Там совершенно другие физические активность, да все другое. И люди там другие, наиболее талантливые дети, единицы из тех, кто начинал заниматься. Любое серьезное занятие профессионально, будь то балет, наука или спорт.

«Меня беспокоит провал студенческого ГТО. Студенты у нас сдают нормативы плохо» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Надо защитить наш спорт»

Вы, как вице-президент Федерации синхронного плавания России, можете предвидеть, как запрет нашим спортсменкам на участие в международных стартах повлияет на развитие нашего коронного вида спорта?

- Да, именно синхронное плавание и художественная гимнастика в нашей стране развиты лучше чем где-либо, нет им равных. Этот бан был специально направлен на эти виды спорта, которые мы считаем нашими национальными, визитной карточкой, национальной идеей. Недавно прошел конгресс LЕN (Европейская федерация водных видов спорта) в Турции. Ее руководитель принял украинских синхронисток и настоятельно рекомендовали всем федерациям собирать деньги на подготовку сборной Украины по синхронному плаванию. А их команда на чемпионате мира допустила грубейшую ошибку, не выполнив одну основную связку, но получив за это максимальную оценку. Мы прекрасно понимаем, что этот бан направлен на уничтожение российской системы, Татьяны Покровской и ее великой команды. Я в этом глубоко убеждена. Мы делаем все, чтобы это никогда не произошло.

Нынешним летом в Казани прошли «Игры дружбы», участвовали более 16 стран, и российская команда показала высочайший результат. Ее рейтинг вырос, не китайской команды, не украинской — они и близко не подошли к нашему результату. А судьи оставляли люфт, понимая, что как бы с политикой не заигрывались, именно в России есть то, чего нет нигде более в мире. Другой уровень. Поменялись правила, которые начинали писать российские специалисты, весь мир сделал много ошибок, они сейчас сами не понимают, как судить будущие соревнования.

Тем временем Покровская сменила состав команды, это очень хорошо, команда стала очень молодой, в среднем девочкам по 19 лет. Там есть Агния Тулупова, выигравшая на «Играх дружбы» пять золотых медалей, татарстанская девочка, ей всего 17 лет. И на подходе есть Ника Сафонова, ей 15 лет, Амалия Белоглазова, ей 13 лет. За этими фамилиями уже есть результаты и подиумы в чемпионатах страны. Обе девочки зарекомендовали себя и поэтому вызваны на сбор сборной России. Покровская видит этих талантливых детей, присматривается к ним, дабы на первых этапах подготовки не сделать ошибок. Кроме Тулуповой, входящей в основной состав сборной, еще четыре наших девочки привлекаются к сборам. Получилось так, что для Покровский этот международный пит-стоп оказался очень выгодным. Между прочим, она сама пишет музыку для выступлений! Прошла смена поколений в женском коллективе, а это очень сложный коллектив, чисто женский, до сих пор удивляюсь, как они меня приняли в свой очень закрытый коллектив с непростыми отношениями, когда я «внедрилась» в синхронное плавание. Жесткая конструкция, иначе не добьешься больших результатов. А вот дальше мы все должны стоять за эту команду.

Через месяц в Казани состоится Кубок Ромашиной, мы прирастаем друзьями — к нам едет первая сборная Кубы, будем тесно работать с китайцами в ходе года российско-китайской дружбы, дружим с Латинской Америкой, мусульманским миром. С самого начала вместе с нами соревнуются команды Сербии и Белоруссии, это самые близкие и родные нам люди. Правильно сказал Владимир Путин — они единственные, кто нас не предал. Уму не постижимо, чтобы отменяли нашу культуру, спорт, искусство, историю, все, что было накоплено поколениями. Пока силы стоять и защищать родное синхронное плавание у нас есть. Это наше национальное достояние. Китай, Куба с нами. Нужно уговорить приехать синхронисток из Северной Кореи, там команда сильнее, чем на юге, просто они нигде не выступают, но они сильнее японок. У Бразилии очень сильная команда, у Венесуэлы, Аргентины, неплохие команды в Турции, Египте. Очень хочет, просто бьется чтобы соревноваться с Россией Венгрия, их команда на Олимпиаде была не последней. Мексика очень хорошо к нам относилась, пока ее не прижали американцы, и там сильная команда, где помнят работу наших тренеров. Были у нас летом вьетнамки, очень неплохая команда, работают на уровне мастеров спорта. Есть в Таиланде хорошие микст-дуэты с талантливыми парнями.

«Именно синхронное плавание и художественная гимнастика в нашей стране развиты лучше чем где-либо, нет им равных» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Лучших мужчин-синхронистов могу сравнить с Нуреевым»

Вы принимаете появление в синхронном плавании мужчин? Вам не кажется, что корни этой инициативы идут из недр сообщества ЛГБТ, пропаганду которого у нас недавно законодательно запретили?

Я думаю ноги, оттуда или нет - другое дело, но растут. Конечно, сначала мы негативно отнеслись к таким предложениям, нам это очень не нравилось. Но потом мы с Покровской стали внимательно смотреть и увидели, что есть фигурное катание, где соревнуются пары, есть парные танцы. И это очень красиво, когда мужчина танцует с женщиной. И есть балет. Мы как-то приспособились к микст-дуэтам. И лучший дуэт Мальцев-Гурбанбердиева это наш, российский. Посмотрите на Мальцева, как он танцует, у него есть прекрасные номера, например, из «Лебединого озера». Могу даже сравнить его с Рудольфом Нуреевым, почему бы и нет?

Но мужчины, приходящие в синхронное плавание, должны быть подготовленными не хуже, а даже лучше женщин. С антропометрией, ноги совсем другие, совершенно другие мышцы. Если все это будет выдержано, я не против. Сейчас вопрос стоит о том, чтобы они вставали в группу. Мужчина сильнее выполнит поддержку, у нас сейчас много акробатических номеров с выбросами. Словом, нужен очень серьезный подход к подготовке мужчин-синхронистов в воде. Есть красивые мальчики, Аполлоны попадаются с таким плечами. Но я против мужских пар, мы страна традиционных ценностей, нам сегодня нужно сохранить свою культуру, семью.

Практика работы в лаборатории судебной экспертизы вам не пригодилась в спортивной биографии?

Спустя много лет я очень высоко оценила свой жизненный путь именно на этом этапе. Времена были непростые, 90-е годы. Само название экспертизы - судебная. Я работала в химико-биологическом отделе. Экспертная оценка связана со свободой и правами граждан, эта практика мне помогла в жизни. Помогла умению анализировать, внимательно относиться к законодательной базе, взвешиванию все за и против. Непросто было работать, для меня это большой этап. В лаборатории применялись методики, которые не знают в мире. До сих пор вспоминаю Эльмиру Ляпину, она здравствует и ныне, заслуженный юрист Российской федерации, она была руководителем моего направления. Сильно мне тогда помогла. Комплексная экспертиза сильно помогает следствию чтобы не было ошибки. Речь идет о правах и свободах граждан. Принцип аналитики, тщательного подхода я и вынесла из той практики.

«Это очень красиво, когда мужчина танцует с женщиной. Мы как-то приспособились к микст-дуэтам» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Верю, что Казань получит Олимпиаду»

Вас, заслуженного тренера России не смущают громкие высказывания вашего однопартийца, депутата Романа Терюшкова по самым различным спортивным событиям?

Я лично с ним не знакома, он только-только вошел в состав Государственной думы. Туда вошли разные люди, как новые, так и старые депутаты. Что касается высказываний Терюшкова о спорте, то это его частное мнение. Оно никак не кореллируется с партийной повесткой. Благодаря государственной должности он имеет возможность выражать свое мнение публично. Людям очень хочется быть в медийной повестке. Лично я в своей работе опираюсь на экспертное мнение профессионалов, таких как Покровская, Александр Карелин, Владимир Сальников, Елена Вяльбе, Умар Кремлев, которые своими поступками доказали преданность стране. Для меня их мнение, оценка событий приоритетна. Я очень дружна с ними. Если я что-то не понимаю, то обращаюсь к спортивным юристам, советуюсь. Так я работаю.

К слову, 2 декабря в Москве мы будем выбирать нового президента Всероссийской федерации синхронного плавания, перед которым будет стоять серьезная задача сохранения ценностей, определение дальнейшей стратегии — как жить и с кем идти по этой жизни. Федерация не простая, с серьезными традициями. Мы стоим перед выбором.

«Нужно чтобы Олимпийское движение выжило и пережило то состояние, в котором оно сегодня находится» Фото: kremlin.ru

«Олимпийское движение просто летит в пропасть с этим товарищем Бахом»

Верите, что когда-нибудь Казань получит право на проведение Олимпиады, ведь кроме велодрома у нас есть вся необходимая инфраструктура для зимней или летней Олимпиад?

Верю. Думаю, что у нас шансов на это гораздо больше чем у других городов. Но для этого нужна политическая воля. В 2024 году Казань будет проводить «Игры будущего». По аудитории, медийности, посещаемости и задумках это на порядок шире, чем Олимпийские игры. Нужно чтобы Олимпийское движение выжило и пережило то состояние, в котором оно сегодня находится — просто летит в пропасть с этим товарищем Бахом. Если все вернется к истинным ценностям, почему бы нет.

У нас прекрасно провели Универсиаду, чемпионаты мира по водным видам спорта и футболу. И после этого, когда в 2019 году я приехала с нашей сборной синхронисток в Южную Корею, я была просто в ужасе от того, что там творилось. Тренировались в каких-то детских бассейнах, переодевались в кустиках, Покровская и весь штаб сборной России сидели в каком-то подвальном помещении под чашей бассейна, это называлось «комнатой отдыха», затхлое помещение без воздуха, долго приходилось туда спускаться. Просто выживание, никаких условий, кошмар. Я все это видела, наблюдала, была в ужасе. Даже подиума не было, люди стояли на бортике. Не было никакого наградного подиума и в Париже на предыдущем этапе Кубка мира. Даже в 2021 году в разгар пандемии ковида Казань проводила множество соревнований по плаванию, включая этапы Кубка мира. И несколько месяцев назад мы получили от FINA (Международная федерация водных видов спорта) почетный кубок и благодарственное письмо за образцовое проведение соревнований.

Мир спорта он все понимает, все видит. Инфраструктура в Казани есть. Есть дирекция, которую мы сохранили, есть база, воля руководителей. Если надо, соберемся и сделаем. Например, в Москве почти все бассейны уничтожены, может быть, один или два остались. В Санкт-Петербурге дела обстоят так же не лучшим образом. И главное, кадры у нас есть, люди есть, а не велотрек. Есть Олимпийская деревня, оставшаяся с Универсиады. Да все что угодно можем провести.

«Поражаюсь антропометрии, мировоззрению молодых ребят, они интересные, они другие. Впереди другое время, другой спорт» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Татарстан первый в стране по количеству занимающихся спортом»

В то же время Казань практически перестали называть «Спортивной столицей» России. Это следствие нынешних выступлений футбольного «Рубина» и хоккейного «Ак Барса»?

Я бы так не сказала, это спорт. Сегодня команда выступает так, не бывает взлетов без падений. Думаю, что тренеры, стоящие у руля этих команда, знают, что делают. Для тренера главное — репутация, как и для любого специалиста, они люди честолюбивые. Неужели заслуженный специалист пришел сюда, чтобы провалиться с командой, опозориться? Я в это никогда не поверю. Да, сейчас что-то идет не так, может быть, еще не сладилась команда.

А что касается рейтингов, четвертое место Татарстана по итогам Всероссийской спартакиады после сборных Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области. Поверьте мне, эти результаты субъективны — все эти команды живут за счет России. Вся страна с параллельным зачетом представляет эти команды. А мы растим своих. А это непростой процесс, но есть свои ребята в плавании, стрельбе, лыжах — мировые звезды растут. Нет прозрачности в соревнованиях — кто судит, кого судят, что говорят. Например, по числу занимающихся спортом наша республика далеко вперед ушла от всех регионов России, тут и говорить не о чем. У нас в каждом муниципальном районе есть бассейн, много ледовых дворцов и прочего — и это не спортивный регион? И не забывайте, мы отменили параллельный зачет, Президент республики Рустам Минниханов запретил. В итоге растут свои звезды во многих видах спорта, нужно понимание.

А как вы относитесь к смене гражданства спортсменами в силу известных причин?

Я понимаю их решения. Век спортсмена очень короткий. Это личное дело каждого человека, он в личном ответе перед своими болельщиками, семьей. Не нужно называть этих людей предателями. Возможность смены спортивного гражданства была, есть и будет. Есть Конституция Российской федерации, у нас огромная, сильная страна, нам нужно заниматься с молодежью. Уговаривать ту же Покровскую или Винер сменить гражданство бесполезно, они это никогда не сделают. Огромное количество наших спортсменов не желают менять гражданство. Факт, что в обществе есть разделение, раскол это не очень хорошо. Моя позиция такая — пусть едут все, кто хочет, зачем их держать? Что мы от них получим, ну нравятся им другие с страны и ладно. Здесь останутся лучшие, кто хочет жить в своей стране. Россия не раз возрождалась, вставала из руин, доказывая, что мы — лучшие. Любое потрясение влечет за собой восстановление и прогресс. Глядя на нынешнее молодое поколение 18-20-ти летних, вижу, сколько среди них героев. Так и в спорте, поражаюсь антропометрии, мировоззрению молодых ребят, они интересные, они другие. Впереди другое время, другой спорт, но нам нужно сохранить олимпийские ценности, все виды спорта, где мы сильны. Не будем отдавать свое. Очень переживаю за лыжников, это наш вид спорта, зима полгода длится, таких стран немного. Как бы нам не потерять наш национальный вид спорта. Удар держим, сдаваться ни при каких обстоятельствах не будем. Надо защищать Покровскую, у Татьяны Николаевны муж погиб, дочка живет в Бразилии. Сохранять то преимущество, которое мы заработали в синхронном плавании и других видах спорта, где мы являемся законодателями моды. Думаю, что к концу года что-то изменится.