Ольга Павлова: Перепись — это возможность осознать себя частью большой страны

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Общественный и политический деятель Татарстана, депутат Госдумы VII созыва, заслуженный тренер России Ольга Павлова приняла участие во всероссийской переписи населения, сообщает пресс-служба депутата.

«Перепись населения имеет большое политическое и экономическое значение как для руководства, так и для населения», — заявила Ольга Павлова.

По ее мнению, это мероприятие проводится не для проформы. На основе полученных статистических данных в дальнейшем государство определит список мер поддержки и социальных программ. «Например, данные по национальностям подскажут, какие коренные народы находятся на грани исчезновения, и они могут получить господдержку», — считает депутат.

Она пояснила, что для полной картины ситуации государству нужны сведения обо всех социальных группах россиян: «Очень важно понимать, например, сколько людей на сегодняшний день находятся в поисках работы и какое количество рабочих мест, на какой территории, нужно еще создать».

Ольга Павлова призвала всех россиян принять участие в переписи населения, тем самым повлиять на принятие государственных решений. «И, наверное, самое главное, перепись — это возможность осознать себя частью большой страны», — резюмировала она.

Перепись населения в России проходит с 15 октября по 14 ноября. В первый день проведения переписи в ней принял участие Президент РФ Владимир Путин, о чем сообщало ИА «Татар-информ».