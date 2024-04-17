Ольга Павлова о «Тотальном диктанте»: Под обаяние проекта подпадают практически все

В Татарстане 20 апреля будет организовано более 1 тыс. площадок для проведения Международной просветительской акции «Тотальный диктант», которая в этом году отмечает 20-летие. В Казани будут открыты более 200 площадок на базе библиотек, вузов, культурных центров, музеев и других мест, более 50 из них — для всех желающих. Своим мнением о проекте на площадке «Экспертного клуба» поделились спикеры из Татарстана.

Политолог, член Общественной палаты РТ Анастасия Исаева назвала «Тотальный диктант» уникальной акцией, которая, начавшись с инициативной группы, перешла в общемировой формат.

Это не просто возможность проверить свою грамотность, вспомнить всеобщую классику, но и познакомиться с новыми произведениями современных авторов, так как зачастую произведения пишутся специально для акции, говорит она.

«Для меня почетно каждый год быть диктующим, а в этом году на площадке Штаба общественной поддержки Республики Татарстан мы организуем закрытую площадку специально для представителей некоммерческих организаций. Вновь буду диктующим уже на родной площадке! Приходите и проверьте свои знания!» – призвала Исаева.

Доктор педагогических наук, заслуженный тренер России Ольга Павлова считает проект акцией, объединяющей людей со всех уголков планеты в любви к родному языку.

«Участие в этом мероприятии – это не только возможность проверить свои знания, но и почувствовать себя частью огромного сообщества, стремящегося к совершенствованию и патриотизму через знание и уважение языка. Именно поэтому “Тотальный диктант” за 20 лет стал настоящим международным языковым праздником, переросшим границы одной страны и объединяющим всех, кто ценит грамотность и культуру слова», – отметила она.

Павлова рассказала, что сама не раз принимала участие в акции, в том числе в качестве эксперта, который зачитывает текст диктанта на одной из площадок. «Это важное событие, которое я вспоминаю и считаю его знаковым», – сказала она.

«Под обаяние проекта подпадают практически все, кто хотя бы раз пришел и очно попробовал написать “Тотальный диктант”», – выразила мнение Павлова. Она также призвала принять участие в акции, регистрация на которую проходит на сайте проекта.

Директор Дома Дружбы народов Татарстана Тимур Кадыров напомнил, что Дом Дружбы народов ежегодно становится площадкой написания «Тотального диктанта».

«С самого первого “Тотального диктанта” в России, Дом Дружбы народов Татарстана ежегодно собирает на своей площадке тех, кто любит русский язык, изучает его и популяризирует. Собирает тех, для кого он родной и тех, кто осваивает его как иностранный. В основном это студенты вузов Казани, которые приезжают в нашу страну со всего мира. Для них готовится определенный текст диктанта», – рассказал он.

Кадыров также рассказал о важности проекта. «Русский – язык межнационального общения для миллионов людей в мире. И если мы говорим на одном языке, мы, лучше понимаем друг друга, и не только в буквальном смысле, без переводчика, – через язык можно лучше понять культуру и традиции многонациональной России», – резюмировал эксперт.