Ольга Павлова: «Когда ребенку нужна экстренная помощь, педагог должен ее оказать»

Фото: пресс - служба Ольги Павловой

Новый закон о медицинской помощи в школах направлен на профилактику несчастных случаев на занятиях физкультурой. Педагоги должны иметь возможность оказать экстренную помощь ребенку при необходимости, заявила соавтор закона, заслуженный тренер России, координатор партийных проектов «Детский спорт», «Спорт без границ», «Моя карьера с Единой Россией», член регионального Совета сторонников партии «Единая Россия» в Татарстане Ольга Павлова.

«Наша инициатива направлена на совершенствование охраны здоровья детей в образовательных учреждениях. И на профилактику несчастных случаев на занятиях физкультурой, когда скорая просто не успевает доезжать до ребенка, которому необходима экстренная помощь, а педагог не имел права ее оказывать», – пояснила Павлова.

Она напомнила, что до подписания закона оказывать медицинскую помощь ребенку в образовательных учреждениях могли только медработники, полицейские, пожарные и спасатели. Теперь право на это будут иметь учителя и другие сотрудники учреждения, имеющие соответствующие навыки и прошедшие переподготовку.

«Мы знаем все имеющиеся пробелы в законодательстве в области охраны здоровья детей и понимаем, что одним законом все их не решить. Но большие шаги в этом направлении уже делаются, – добавила Павлова. – Нужно решить вопросы качественного оснащения медицинских кабинетов в школах, проблему с начислением медицинского стажа работникам этих кабинетов. На сегодняшний день такой стаж не начисляется, потому что медицинские кабинеты относятся к Министерству образования, а не к Министерству здравоохранения. Кроме этого, необходимо возродить систему оказания первой медицинской помощи в ссузах и вузах».

Напомним, на этой неделе Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому учащихся будут допускать к урокам физкультуры только при наличии справки, выданной после проведения медосмотра. В тексте также сказано, что руководство школ обяжут обеспечивать необходимую первую медицинскую помощь детям – оказывать ее учителя смогут при наличии соответствующей медподготовки.