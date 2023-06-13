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Российских школьников будут допускать к урокам физкультуры только после медосмотра
С 1 марта 2024 года в российских школах учащихся будут допускать к урокам физкультуры только при наличии справки, выданной после проведения медосмотра. Соответствующий закон подписал Президент России Владимир Путин. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
В тексте также сказано, что руководство школ обяжут обеспечивать необходимую первую медицинскую помощь детям. Теперь оказывать ее смогут учителя и иные лица при наличии соответствующей медподготовки.
В пояснении к законопроекту сказано, что новые правила допуска школьников к занятиям обусловлены резким увеличением случаев с ухудшением здоровья учащихся во время занятий физкультурой, которые потребовали незамедлительного медицинского вмешательства.
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