Российских школьников будут допускать к урокам физкультуры только после медосмотра

С 1 марта 2024 года в российских школах учащихся будут допускать к урокам физкультуры только при наличии справки, выданной после проведения медосмотра. Соответствующий закон подписал Президент России Владимир Путин. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

В тексте также сказано, что руководство школ обяжут обеспечивать необходимую первую медицинскую помощь детям. Теперь оказывать ее смогут учителя и иные лица при наличии соответствующей медподготовки.

В пояснении к законопроекту сказано, что новые правила допуска школьников к занятиям обусловлены резким увеличением случаев с ухудшением здоровья учащихся во время занятий физкультурой, которые потребовали незамедлительного медицинского вмешательства.