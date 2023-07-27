Ольга Павлова: Игры БРИКС в Казани уровнем будут выше Универсиады

Игры БРИКС, которые пройдут в Казани в 2024 году, по масштабу не будут уступать Универсиаде, которую принимала столица Татарстана в 2013 году, а по уровню спортсменов будут даже выше. Таким мнением с «Татар-информом» поделилась советник председателя «Динамо» РТ, заслуженный тренер России, координатор федеральных проектов «Детский спорт» и «Моя карьера с Единой Россией в РТ» Ольга Павлова.

«Помимо игр, в Казани пройдет и саммит БРИКС, крупное политическое мероприятие. Уровень спортсменов будет выше, чем на Универсиаде — 2013, тем более что число видов спорта совпадает. Будет проведена большая подготовка, спортивные объекты доукомплектуют необходимым инвентарем», — сказала собеседник.

Напомним, сегодня министр спорта России Олег Матыцин назвал даты проведения игр БРИКС в Казани, о чем сообщал «Татар-информ».