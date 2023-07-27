Названа дата проведения Игр БРИКС в Казани

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Спортивные игры стран БРИКС пройдут в Казани с 20 по 23 июня 2024 года. Об этом на сессии «Спорт: мост дружбы России и Африки» рассказал глава Минспорта России Олег Матыцин.

По его словам, в программу соревнований войдут 25 видов спорта.

«Мы получили подтверждение от Казани о проведении Игр БРИКС с 20 по 23 июня. Программа включает 25 видов спорта, будем приглашать национальные команды, команды из других стран», — приводит его заявление ТАСС.

В мае Президент России Владимир Путин дал поручение Кабмину представить предложения по организации и проведению в 2024 году спортивных Игр БРИКС. О планах провести турнир в Казани стало известно в этом июне, однако о точных датах и количестве соревновательных дисциплин не сообщалось.