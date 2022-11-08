Ольга Павлова: «Идея развития комплекса ГТО в странах ШОС — прекрасная идея»

Комплекс «Готов к труду и обороне» — это один из самых эффективных инструментов государственной социальной политики. Такое мнение озвучила депутат Госдумы седьмого созыва, заслуженный тренер России и экс-вице-президент Федерации синхронного плавания РФ Ольга Павлова в интервью в «ТИ-Спорт».

«С 1931 по 1991 год этот комплекс очень успешно реализовывался в Советском Союзе. К слову, я сама была чемпионом России по ГТО в 1991 году. Это был не простой комплекс, а именно комплекс — Готов к труду и обороне, три ступени с непростыми нормативами. Многим жителям СССР, особенно мужчинам, этот комплекс спас жизнь в ходе Великой Отечественной войны. Можно было видеть на многих гимнастерках участников парада победы значки ГТО», — сказала Павлова.

Она напомнила, что возрождение комплекса ГТО в России в 2014 году стало хорошим решением с точки зрения физического воспитания, производительности труда, социального долголетия, оздоровления нации.

«Ступени комплекса подразумевают государственную оценку, государственные льготы, особенно у молодежи — базовые льготы при поступлении в вузы. Правильная и своевременная идея, но эту программу еще нужно донастроить», — отметила Павлова.

Заслуженный тренер России рассказала, что буквально накануне слышала выступление главы Правительства РФ Михаила Мишустина, в котором он рассказал коллегам из стран ШОС о предложении Президента России создать единую организацию по развитию физической культуры в странах этого объединения, где проживает большинство населения планеты.

«Идея развития комплекса ГТО в странах ШОС – прекрасная идея», – заключила Павлова.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.