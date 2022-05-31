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Ру Тат
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Экономика
31 мая 2022  18:38

Олега Коробченко предложили включить в совет директоров «Татнефтехиминвест-холдинга»

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Исполняющего обязанности министра промышленности и торговли Татарстана Олега Коробченко включили в список кандидатур для избрания в совет директоров «Татнефтехиминвест-холдинга», говорится в сообщении компании.

В то же время из списка кандидатов был исключен бывший министр промышленности и торговли Татарстана Альберт Каримов, который с 16 мая занимает должность заместителя министра промышленности и торговли России.

Ранее сообщалось, что накануне Президент Татарстана Рустам Минниханов назначил и.о. вице-премьера, министра промышленности и торговли республики Олега Коробченко­.

«Татнефтехиминвест-холдинг» координирует деятельность нефтегазохимического комплекса Татарстана. Годовое собрание холдинга пройдет в заочной форме 17 июня.

#Олег Коробченко #Татнефтехиминвест-холдинг
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