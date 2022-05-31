Олега Коробченко предложили включить в совет директоров «Татнефтехиминвест-холдинга»

Исполняющего обязанности министра промышленности и торговли Татарстана Олега Коробченко включили в список кандидатур для избрания в совет директоров «Татнефтехиминвест-холдинга», говорится в сообщении компании.

В то же время из списка кандидатов был исключен бывший министр промышленности и торговли Татарстана Альберт Каримов, который с 16 мая занимает должность заместителя министра промышленности и торговли России.

Ранее сообщалось, что накануне Президент Татарстана Рустам Минниханов назначил и.о. вице-премьера, министра промышленности и торговли республики Олега Коробченко­.

«Татнефтехиминвест-холдинг» координирует деятельность нефтегазохимического комплекса Татарстана. Годовое собрание холдинга пройдет в заочной форме 17 июня.