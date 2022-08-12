Олег Знарок о победе «Ак Барса»: «Впечатления от матча двоякие»

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок оценил победу над «Витязем» (3:1) в товарищеском матче, который прошел сегодня в Балашихе.

«Впечатления от матча двоякие. В принципе, мы ожидали, что так будет. Сегодня утром провели приличную тренировку в Казани, прилетели сразу к игре, это наложилось. Но ребята с характером вышли, сыграли на победу, хотя не так всё было просто.

Против «Спартака» мы сыграем с изменениями в составе, одно звено точно будет отдыхать, потому что привезли с собой пять звеньев, даже шесть с молодёжью, всем нужно играть», - приводит слова Знарка пресс-служба «Ак Барса».

Также специалист объяснил, с чем связан выход Станислава Галиева вместо Дмитрия Кагарлицкого в первом звене.

«Просто ищем лучшие варианты, в целом это будет продолжаться, потому что только в играх можно посмотреть сочетания», - объяснил тренер.

Сегодня спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала полную версию большого интервью со Станиславом Галиевым.