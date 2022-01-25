Олег Шатов рассказал, почему решил приостановить карьеру во время выступлений за «Рубин»

Полузащитник Олег Шатов принял решение о приостановке карьеры, выступая за «Рубин», потому что футболиста замучили травмы. Об этом рассказал сам игрок в интервью «Матч ТВ».

«Это не спонтанное решение, всё шло к этому — тут и мое внутреннее состояние, и физическое ощущение моего организма. Просто я мучился в тот момент. Не восстанавливался, а мучился — потому что шло одно повреждение, оно тянуло за собой другое, третье. Я просто принял решение, что сделаю так, как реально хочу», — заявил спортсмен.

Игрок подчеркнул, что пауза пошла ему на пользу, но он понял, что скучает по футболу и мячу, поэтому принял решение вернуться в большой спорт.

Шатов перешел в «Рубин» в 2020 году, но в конце прошлого года объявил о приостановке своей профессиональной карьеры. Ранее СМИ сообщали, что сейчас полузащитник тренируется с екатеринбургским «Уралом».