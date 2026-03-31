Олег Морозов заявил о готовности вновь возглавить Комитет Госдумы РФ по контролю

Если Олегу Морозову в новом созыве Государственной Думы Российской Федерации вновь предложат возглавить Комитет по контролю, то он готов продолжить работу на этом посту. Об этом «Татар-информу» сообщил сам депутат.

«Во-первых, сначала нужно избраться. Во-вторых, должностью в Госдуме может наделить твоя фракция. Но если мне вновь доверят возглавить Комитет по контролю, то я с удовольствием это сделаю», – заявил собеседник агентства.

Комитет по контролю существует в российском парламенте с 2021 года. Он был создан, чтобы контролировать все решения, принимаемые в Государственной Думе. Новая структура уже продемонстрировала свою эффективность, уверен Морозов.

«Появилась системная работа по контролю за решениями Госдумы. В этом созыве мы провели 54 правительственных часа, где Правительство отчитывается перед парламентом. Теперь после каждого такого мероприятия принимается постановление, которое становится руководством к действию для профильного министерства или ведомства», – объяснил депутат.

Сегодня Олег Морозов подал оригиналы документов для участия в предварительном голосовании «Единой России».

Праймериз «Единой России» состоятся в конце мая. Они позволят определить, кто будет претендовать от партии на кресла депутатов Государственной Думы России от Татарстана.