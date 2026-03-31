Олег Морозов: «Татарстану нужна сильная сплоченная команда депутатов в Госдуме России»

На федеральном уровне обсуждается огромное количество важных вопросов, влияющих на дальнейшее развитие всей страны. Поэтому Татарстану необходима сильная команда депутатов в новом созыве Госдумы. Таким мнением поделился действующий депутат Госдумы от РТ Олег Морозов, который подал документы для предварительного голосования в региональном отделении партии «Единая Россия».

«Парламентской работе нужно учиться многие годы. Только когда понимаешь природу работы всех процессов внутри парламента, становишься профессионалом своего дела. Этот опыт является сегодня моим личным преимуществом, которое я предлагаю своим избирателям. Сегодня Татарстану нужна мощная сплоченная команда депутатов в Госдуме России. Потому что есть много вопросов, касающихся Татарстана, которые решаются на законодательном уровне, много проектов, где регион может поучаствовать и получить финансирование», – заявил он.

Олег Морозов зарегистрировался для предварительного голосования онлайн несколько дней назад, а сегодня посетил отделение партии в Казани, чтобы предоставить оригиналы документов.

Он будет претендовать на мандат от Нижнекамского избирательного округа. По словам Морозова, его кампания будет основана на наказах граждан района.

Предварительное голосование «Единой России» состоится в конце мая. С его помощью будет определено, кто будет претендовать от партии на должности депутатов Государственной Думы Российской Федерации от Татарстана.