Олег Морозов: Выборы – это инструмент влияния избирателя на власть

Выборы – это инструмент влияния избирателя на власть. И каждый человек, который живет в России, должен это понимать, заявил председатель Комитета Госдумы по контролю Олег Морозов на брифинге в информационном центре «Точка выбора» в Казани.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

«Все разговоры о том, что моя хата с краю, мой голос ничего не решает, пусть за меня решают другие, – это все от лукавого. Чем больше людей вовлечены в этот процесс, тем выше уровень доверия к власти. Вот, например, мало людей пришло на выборы, кого-то избрали. Те, кто не пришли, узнав результаты, говорят, что власть выбрана меньшинством. Где там мой голос, где там уровень доверия к этому человеку? И тогда возникает недоверие к власти. То есть, раз я в этом не участвую, значит, эта власть не должна пользоваться моим доверием», – сказал депутат.

«С одной стороны, мы говорим, что дали право выбрать тем, кто пришел. А с другой – говорим, что раз мало пришли, значит, власть не пользуется достаточным доверием», – добавил он.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

Поэтому, по словам парламентария, так важно прийти на выборы и проголосовать. «Все это работа на легитимность власти. Я как депутат должен понимать, что если меня избрали, то мне доверяют. Как я буду принимать решения, находясь в Госдуме, если не буду ощущать за спиной поддержку людей, которые за меня проголосовали? Если люди отдали за меня свой голос, то я пользуюсь их доверием, поэтому я должен принимать те или иные решения», – подчеркнул он.

Морозов отметил, что так устроены любые выборы, независимо от уровня власти. «Чем выше значение избирательного процесса, тем выше значение каждого человека, который пришел на избирательный участок», – заключил он.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

В Татарстане в единый день голосования, 14 сентября, пройдут выборы Раиса РТ, более 7,5 тыс. муниципальных депутатов и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18.

Документы о выдвижении на должность Раиса РТ в республиканский ЦИК подали Рустам Минниханов («Единая Россия»), Руслан Юсупов (ЛДПР), Хафиз Миргалимов (КПРФ), Виталий Смирнов («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»).

Документы в уполномоченную территориальную избирательную комиссию на должность депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18 представили Раиль Минегалиев от партии «Новые люди», Татьяна Мухина от КПРФ, Диана Полева от ЛДПР и самовыдвиженец Андрей Фомичёв.