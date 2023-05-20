Олег Морозов: В основе развития Татарстана лежит межнациональное согласие

Татарстан в сфере межконфессионального и межнационального согласия всегда был и остается образцом реализации эффективной национальной политики, убежден депутат Госдумы Олег Морозов. Он напомнил, что сегодня в республике проживают более 170 национальностей.

«Межнациональное согласие является основой развития Татарстана», – подчеркнул он на сайте экспертного клуба.

С ним согласен директор ФГБНУ Институт педагогики, психологии и социальных проблем Вадим Козлов, который, в свою очередь, отметил, что подлинное уважение к культуре своего народа и культуре сограждан других национальностей является залогом сохранения России как государства. «От нашей гражданской зрелости и общенародной мудрости зависит будущее нашей страны и наших детей», – подчеркнул он.

Татарстан по праву считается одним из лучших регионов для жизни и работы, вносит существенный вклад в укрепление страны, отмечает председатель РМОО «Молодежная Ассамблея народов Татарстана» Тимур Кадыров. «Последовательная деятельность на всех уровнях жизни общества, включая молодёжь под руководством Раиса РТ Рустама Нургалиевича Минниханова позволяет создавать комфортные условия для жизни и работы, а также способствует формированию атмосферы дружбы и взаимопонимания», – считает он.

Кадыров напомнил, что 2023 был объявлен в Татарстане Годом национальных культур и традиций, 2021 был Годом родных языков и народного единства. В рамках этих инициатив уделяется особое внимание сохранению и развитию родных языков, культур и традиций представителей всех народов, проживающих в республике, укреплению единства многонационального народа.

«Для каждого из этносов важно иметь возможность сохранить свою уникальность и самобытность, развивать культуру и приобщаться к культуре других народов. Признание уникальности каждого и взаимоуважение становятся залогом гражданского единства», – заявил он.

Теме межнациональных и межрелигиозных отношений в России уделяется пристальное внимание, в том числе из-за того что Россия – это федерация, т.е. государство построенное по национально – территориальному, а не по обезличенному – «штатному» принципу, убежден доктор философских наук, профессор Олег Агапов.

«Федеративное устройство России опирается на богатый исторический опыт Московского государства – Российской империи – СССР, – заявил он. – <…> Ярким примером социального равенства было то, что аристократический класс, например Казанского ханства, сохранил свой статус, стал одним из ключевых стратов, обеспечивающих развитие Российской империи (в период Первой мировой войны свыше 200 генералов принадлежали к этим родам)», – отметил он.

Межнациональное согласие – одна из целей государственной политики России, наряду с благосостоянием граждан, обеспечением их безопасности, напомнил завкафедрой конфликтологии Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ Андрей Большаков. События, связанные со спецоперацией, он назвал проверкой на прочность для национальной политики.

«Спецслужбы западных стран, Украины пытаются дестабилизировать обстановку в России. В ответ получили сплочение многонационального и многоконфессионального народа России», – отметил он, призвав проверить «прочность национальной политики в европейских странах».

Напомним, 19 мая Президент Владимир Путин провел заседание Совета по межнациональным отношениям, которое было посвящено укреплению общероссийской гражданской идентичности. На нем он заявил, в частности, что противники России хотят поделить ее на мелкие части, чтобы потом эксплуатировать их в своих целях, подчеркнув, что Россия этого не допустит.