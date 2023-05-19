Путин: Противники России хотят поделить ее на мелкие части, чтобы подчинить своей воле

Противники России хотят поделить ее на мелкие части, чтобы потом эксплуатировать их в своих целях. Об этом Президент РФ Владимир Путин заявил на заседании Совета по межнациональным отношениям.

Глава государства отметил, что на нашу страну сейчас оказывается мощное агрессивное внешнее давление, против России направлен практически весь арсенал – экономический, военный, политический, информационный.

«Развернута мощнейшая антироссийская пропаганда. Атаки на нашу историю, культуру, духовную ценности не прекращаются, так же как и попытки вбить клин в согласие, братство народов нашей страны. Наши противники решили, что многонациональность России это и есть ее уязвимое место и делают все, чтобы нас разобщить», – заявил Путин.

Он подчеркнул, что противники устраивают провокации внутри национальных сообществ якобы от лица российских народов и нагло заявляют о так называемой деколонизации нашей страны.