Олег Морозов убежден, что необходимо развивать новый национальный мессенджер MAX

Председатель Комитета Госдумы по контролю Олег Морозов убежден, что необходимо развивать новый мессенджер MAX. Об этом депутат заявил на брифинге в информационном центре «Точка выбора» в Казани.

«Он будет иметь целый ряд преимуществ перед другими сервисами, в том числе защищенность, многовекторность использования. То есть, его можно использовать таким образом, каким нельзя, к примеру, тот же WhatsApp или Telegram. Буквально за считанные недели количество пользователей этого сервиса уже исчисляется миллионами», – сказал парламентарий.

При этом, по мнению политика, не нужно «ломать работу» других мессенджеров, если они востребованы.

Морозов также пояснил, что ограничения на работу каких-либо сервисов или платформ вводятся только ради обеспечения безопасности граждан.

«Если безопасность по каким-то причинам не обеспечивается, то только тогда включаются альтернативы и замещения. Второе – канал не должен быть способом проникновения враждебных инструментариев, когда вербуются граждане, а мы не можем это контролировать, когда осуществляется какая-то незаконная деятельность, в том числе поддержка террористов. Вот здесь ограничения должны обязательно включаться. Без этого невозможно», – подчеркнул он.

Президент России Владимир Путин в июне подписал закон «О создании многофункционального сервиса обмена информацией и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Речь идет о создании национального мессенджера, призванного объединить для пользователей коммуникационные и государственные сервисы. Разработкой MAX занимается компания «ВКонтакте».