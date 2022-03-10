Олег Морозов: Рост цен — главный фактор, влияющий на социальное самочувствие людей

В России необходимо ввести предельные отпускные цены на социально значимые товары и лекарства, а также установить предельные размеры оптовых и розничных надбавок. Такое предложение озвучил председатель думского комитета по контролю, депутат от Татарстана Олег Морозов, выступив на заседании Госдумы РФ.

В своем выступлении парламентарий отметил, что рост цен на сельхозпродукцию и промышленные товары в минувшем году был выше индекса инфляции. «Это главный раздражающий фактор, влияющий на социальное самочувствие людей. В последние две недели этот вопрос обрел нетерпимое и, я бы сказал, политическое звучание. Недельная инфляция составила 2,2%, и это рекорд с дефолтного 1998 года. Есть и иные, прямо скажем, откровенно спекулятивные факторы роста цен. Вчера компания Coca-Cola объявила о 20-процентном росте цен на свою продукцию! И при этом собирается уходить с нашего рынка», — обратил внимание Морозов.

Глава думского комитета отметил, что причинами роста цен стали последствия пандемии коронавируса, санкционное давление, снижение курса рубля. «Уже приняты решения поддержать наименее защищенные слои населения, проиндексировать пенсии и пособия, защитить семьи с детьми», — напомнил парламентарий.

Депутат также обратил внимание на резкое удорожание некоторых отечественных лекарств и товаров. «Монопольный сговор, искусственный ажиотаж с целью поднятия цен, попытки спекулятивно отбить курсовую разницу, поддержание монопольной рентабельности – это сегодня не просто нарушение правил честной конкуренции, не только попрание норм морали, это подрыв экономической безопасности страны. Мы предлагаем немедленно внести изменения в федеральное законодательство в части установления предельных отпускных цен на социально значимые товары и лекарства, а также предельных размеров оптовых и розничных надбавок», — подчеркнул Морозов.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил согласиться с этими инициативами. «Нет возражений, если мы их поддержим, чтобы уже завтра рассмотреть поправки в законодательство, которые позволят Правительству влиять на рост цен: останавливать там, где цены растут необоснованно, спекулятивно, и делать все для того, чтобы защитить наших граждан», — сказал Володин. Он поручил профильным комитетам проработать предложения, чтобы депутаты могли рассмотреть их уже завтра на заседании нижней палаты парламента.

Ранее Президент России Владимир Путин подчеркнул, что все пособия и пенсии будут проиндексированы согласно плану. Позднее, поздравляя жительниц России с Международным женским днем, он объявил, что с 1 апреля в стране установят выплаты на детей в возрасте от восьми до 16 лет из семей, имеющих низкий доход.