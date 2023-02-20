Олег Морозов помог получить выплаты вдове погибшего в зоне СВО иерея Анатолия Григорьева

Депутату Олегу Морозову поступило письмо от вдовы клирика Казанской епархии Нины Григорьевой. Она попросила политика помочь получить единовременное денежное пособие в размере 5 млн рублей после гибели супруга.

Олег Морозов направил в Минобороны запрос. После этого вся сумма была начислена на счет вдовы священника. Кроме того, ей выплатили 3 млн рублей страховки.

Напомним, что летом прошлого года отец Анатолий ушел в зону СВО в составе батальона «Алга». Он погиб во время боевых действий.