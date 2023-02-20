news_header_bot_970_100
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Олег Морозов помог получить выплаты вдове погибшего в зоне СВО иерея Анатолия Григорьева
Скопировать ссылку
news_top_970_100
Депутату Олегу Морозову поступило письмо от вдовы клирика Казанской епархии Нины Григорьевой. Она попросила политика помочь получить единовременное денежное пособие в размере 5 млн рублей после гибели супруга.
Олег Морозов направил в Минобороны запрос. После этого вся сумма была начислена на счет вдовы священника. Кроме того, ей выплатили 3 млн рублей страховки.
Напомним, что летом прошлого года отец Анатолий ушел в зону СВО в составе батальона «Алга». Он погиб во время боевых действий.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа