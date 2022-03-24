Олег Морозов о перспективах Нижнекамска: Нужно двигаться дальше в работе с инвесторами

Депутат Госдумы РФ Олег Морозов прокомментировал успешную инвестиционную деятельность Нижнекамского района.

В беседе с «Татар-информом» парламентарий напомнил, что он как депутат полтора года представляет Нижнекамский район, и за это время у него была возможность посмотреть деятельность всех новых площадок, которые закладывались в Нижнекамском районе для привлечения новых инвестиций.

«Понятно было, что рано или поздно проект выстрелит. Он набирал силы, обрастал мускулами. Формы привлечения инвесторов должны были сработать, и они сработали. В Нижнекамском районе шли к этому долго, системно, продуманно. И результат, который мы сегодня видим — первое место в республике по привлеченным инвестициям, — это закономерный результат стратегии, долговременного планирования и понимания перспектив. Нельзя на этом останавливаться», — обозначил задачу Морозов.

Парламентарий подчеркнул, что необходимо двигаться дальше, особенно под санкционным давлением на Россию.

«Необходимо двигаться в этом направлении, особенно сегодня, потому что подавляющее большинство этих инвесторов — это отечественные инвесторы, либо представляющие те страны, которые являются сегодня дружественными. Это очень важно и создает хорошие перспективы», — отметил собеседник агентства.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Нижнекамский район обогнал Казань и Набережные Челны по итогам инвестиционной деятельности. Городу химиков удалось привлечь 116,3 млрд рублей частных инвестиций. Со значительным отрывом после Нижнекамска следует столица Татарстана, которой удалось привлечь 84,3 млрд рублей, на третьей позиции Набережные Челны — 34,9 млрд, на четвертой строчке Альметьевский район — 30,4 млрд, Елабужский район (19,1 млрд рублей) замкнул пятерку лидеров.