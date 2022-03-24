Нижнекамский район обогнал Казань и Челны по итогам инвестиционной деятельности

Составлен рейтинг муниципалитетов Татарстана по инвестиционной деятельности за 2021 год. Лидером стал Нижнекамский район, которому удалось привлечь 116,3 млрд рублей частных инвестиций. Такие данные опубликовало Агентство инвестиционного развития РТ.

Со значительным отрывом после Нижнекамска следует столица Татарстана, которой удалось 84,3 млрд рублей, на третьей позиции Набережные Челны — 34,9 млрд, на четвертой строчке — Альметьевский район — 30,4 млрд, Елабужский район (19,1 млрд рублей) замкнул пятерку лидеров.

Районам-аутсайдерами названы Апастовский район, Рыбно-Слободский район, Спасский район, Тетюшский район, Ютазинский район.

Муниципалитеты Республики Татарстан провели отличную работу в активизации инвестиционной деятельности. Заметную динамику в увеличении объема частных инвестиций показали Азнакаевский район (с 2,73 млрд по итогам 2020 года к 3,79 млрд рублей в 2021-м), Кайбицкий район (со 181 млн к 1,31 млрд рублей), Камско-Устьинский (с 342 млн к 2,24 млрд), Менделеевский (с 328 млн к 1,18 млрд рублей), Мензелинский район (с 941 млн к 4,5 млрд рублей), Сармановский район (с 993 млн к 2,3 млрд), Тукаевский район (с 2,9 млрд к 4,5 млрд), Набережные Челны (с 26,4 млрд к 34,9 млрд рублей).

Всего в 2021 году объем инвестиций в основной капитал за исключением бюджетных средств всех уровней в РТ составил 604,8 млрд рублей — на 3,8% больше, чем в 2020 году. В расчете на душу населения — 155,3 тыс. рублей.

Ранее руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина сообщала, что в прошлом году в республике было реализовано несколько крупных проектов. В том числе госкорпорация «Росатом» открыла первый в России завод по производству стратегического сырья для углеродного волокна — пан-прекурсора за 8,5 млрд рублей, запущен завод по производству премиальных автомобилей Aurus с объемом инвестиций более 6,5 млрд рублей, начато строительство умного завода нового индустриального парка Haier на 1,5 тыс. рабочих мест с вложениями в 10 млрд рублей. Кроме того, дан старт строительству второй очереди оптово-распределительного центра Ozon — 1,8 млрд рублей.

Среди татарстанских компаний наибольший вклад внесли компании «Татнефть» и «КАМАЗ».