Олег Морозов: «Мы должны защитить граждан от ложной информации»

Депутаты всех фракций Госдумы РФ внесли поправки в Уголовный кодекс и КоАП РФ, касающиеся распространения фейковой информации. Теперь за это предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы, если ложная информация повлекла за собой гибель людей. Законопроект прокомментировал председатель думского комитета по контролю, депутат от Татарстана Олег Морозов.

«Сегодня мы должны защитить граждан от недостоверной информации, которая может нанести серьезный ущерб и гражданам и действиям наших вооруженных сил и в целом создать в стране ситуацию социальных конфликтов, когда люди следуя ложной информации могут совершать поступки, наносящие ущерб их собственному здоровью и здоровью окружающих. Это очень своевременная и нужная мера, которая будет реализована через принятие соответствующих поправок», - сказал Морозов.