Олег Морозов: «KazanForum – это наш стратегический мост к странам-союзникам»

Олег Морозов

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Президент РФ Владимир Путин, отвечая в ходе прямой линии на вопрос журналиста «Татар-информа» Артура Халиуллова, отметил значимость Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum» для страны и для укрепления связей с международными партнерами. Представители Татарстана на площадке Экспертного клуба отреагировали на оценку, данную главой государства.

Член Общественной палаты РТ Евгения Храмова заметила, что KazanForum является важным механизмом параллельной дипломатии на современном этапе развития внешнеэкономических и внешнеполитических связей. По ее словам, Татарстан, как и ряд других регионов, обеспечивает конкретные направления международных коммуникаций.

«Татарстан эффективно на протяжении многих лет своей истории связывает Россию с Большим Востоком и Азией. От года к году эти связи не только сохраняются, но и развиваются, и укрепляются», – подчеркнула представитель Центра инновационного развития и трансфера технологий.

Председатель Комитета Государственной Думы по экономической политике Максим Топилин отметил, что

KazanForum стал важной платформой для укрепления международных связей и расширения горизонтов сотрудничества. По его словам, мероприятие демонстрирует приверженность России к открытому диалогу и готовность к взаимовыгодному партнерству с различными странами мира.

«Особое внимание уделяется развитию инвестиционного климата и привлечению иностранных инвестиций в российскую экономику, в том числе через такой инструмент, как партнерское финансирование. Сейчас механизм реализуется в экспериментальном режиме в четырех российских регионах», – напомнил парламентарий, добавив, что демонстрация возможностей партнерского финансирования представителям других стран в дальнейшем приводит к договоренностям о реализации новых проектов.

«Взаимодействия с делегациями из различных стран являются важной частью программы. Во время текущего форума провел встречу с делегацией из Габонской Республики и послом страны. <…> Представители Габона отметили высокий уровень организации форума и выразили восхищение культурой и историей Татарстана», – поделился Топилин личным опытом.

Член Общественной палаты РФ от РТ Ольга Павлова назвала KazanForum «стратегическим мостом между Россией и странами глобального Юга, особенно исламского мира». Это подтверждается многолетней историей форума, начавшегося еще в 2009 году, и его растущей ролью в укреплении международных связей, уточнила она.

Общественница упомянула транспортный коридор «Север – Юг». По ее мнению, создание альтернативных торговых маршрутов через Иран и Пакистан к Индийскому океану демонстрирует стремление России диверсифицировать свои внешнеэкономические связи.

«Масштабные проекты в Татарстане, включая строительство мостов через Волгу и Каму, а также реализацию трассы М12, подтверждают серьезность намерений по развитию транспортного коридора. Эти инфраструктурные объекты являются частью более широкой стратегии интеграции с Глобальным Югом», – акцентировала она.

«Поворот на Восток», добавила Павлова, находит свое отражение в растущем значении азиатского направления внешней торговли РФ. На этом фоне форум становится платформой для укрепления связей с ключевыми азиатскими партнерами, прежде всего – с Китаем и Индией. А Группа стратегического видения «Россия – Исламский мир» под председательством Раиса РТ Рустама Минниханова демонстрирует, что KazanForum – это не только экономическая, но и культурно-политическая площадка. Там обсуждается взаимодействие в сферах спорта, культуры и сохранения духовных ценностей, а также цифровизации и инноваций.

«<…> тезис о том, что KazanForum связывает Россию с глобальным Югом, полностью подтверждается многогранной деятельностью форума, охватывающей экономические, инфраструктурные, культурные и технологические аспекты сотрудничества», – подытожила Ольга Павлова.

Председатель Комитета Государственной Думы по контролю Олег Морозов подчеркнул, что «полностью» разделяет и поддерживает оценку Президента России Владимира Путина. «KazanForum – это не просто региональная или даже федеральная площадка, это наш стратегический мост к странам-союзникам, к исламскому миру, к динамично развивающемуся Глобальному Югу», – пояснил он.

Проведение форума именно в Казани политик счел закономерным и символичным. Республика, «веками являющаяся примером гармоничного единства культур, традиций, религий, стала идеальной точкой притяжения для этого диалога», пояснил он.

«Убежден, что в 2026 году форум выйдет на новый уровень. Как депутат от Татарстана, я вижу свою задачу в том, чтобы каждый такой проект получал максимальную поддержку на федеральном уровне», – подчеркнул парламентарий.

В завершение Олег Морозов обратил внимание на то, что KazanForum – это «практический ответ на вызовы времени». «<…> и я горжусь, что Татарстан вносит такой весомый вклад в дело укрепления международных позиций России», – резюмировал он.