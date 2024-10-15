Олег Морозов: Госдума весной оценит эффективность миграционной политики

Олег Морозов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Государственная Дума РФ перенесла обсуждение миграционной политики с участием заместителя председателя Правительства РФ Татьяны Голиковой и глав профильных ведомств на весеннюю сессию. Об этом сообщил депутат Госдумы от Татарстана Олег Морозов.

«Мы законы примем на этой неделе — пять штук по миграции, они вступают в силу с 1 января. И мы хотим посмотреть, как они заработают. В этой связи «правительственный час» переносится на весну», — сказал Морозов, его слова приводит RTVI.

13 ноября депутатами планировалось обсуждение вопросов миграционной политики в рамках правительственного часа.

Ранее сообщалось, что правчасы в новом формате проходят с 1 октября. Олег Морозов высоко оценил их и заявил, что они демонстрируют высокую эффективность.