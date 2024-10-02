Депутат Морозов высоко оценил новый формат правительственных часов

Фото: пресс-служба депутата Госдумы РФ Олега Морозова

Новый формат проведения правительственных часов демонстрирует свою эффективность в рамках взаимодействия Государственной Думы и Правительства РФ. В частности, он способствует принятию конкретных совместных решений. Такое мнение высказал председатель комитета Госдумы по контролю Олег Морозов, сообщили в пресс-службе парламентария.

«Идея была такова: отказаться от отчетно-парадного формата, когда министр, как правило, 20 минут докладывает о том, что делает его ведомство, 5 минут говорит о каких-то проблемах и в итоге получается, что все хорошо, все блестит. И как бы надо было давать оценку работе ведомства в целом», – пояснил депутат.

В результате Госдумой было принято соответствующее решение. Сейчас на «правительственном часе» депутаты не заслушивают отчет конкретного министерства о проделанной работе, а обсуждают и решают с представителями Правительства РФ межведомственные проблемы. Иными словами, те актуальные вопросы, которые волнуют большинство граждан и касаются целого ряда ведомств.

Первый правчас в новом формате прошел в нижней палате парламента 1 октября. В зале пленарных заседаний палаты выступили министр просвещения Сергей Кравцов, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко и замглавы Роспотребнадзора Ирина Брагина.

«Новый формат проведения правительственных часов показывает свою эффективность. Все фракции, все комитеты очень позитивно оценили те изменения, которые мы внесли в порядок проведения», – сказал Олег Морозов.

Заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко в свою очередь также высоко оценил новый формат проведения правительственных часов. Он подчеркнул, что озвученные инициативы депутатов отражают все совместные задачи на краткосрочную перспективу по обеспечению качественного летнего отдыха.

Напомним, в период осенней сессии Госдумы планируется рассмотреть ещё четыре комплексные темы с участием в каждом правчасе как федеральных министров, так и курирующих их вице-премьеров.