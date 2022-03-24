Олег Матыцин: «Кризис легионеров повысит конкуренцию внутри российского футбола»

Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал ситуацию с массовым уходом легионеров из клубов Российской премьер-лиги. По его мнению, эта ситуация может повысить конкуренцию внутри российского футбола.

«Мы не видим необходимости сейчас оперативно реагировать и вносить изменения в уже согласованный проект — не более восьми легионеров на поле и 13 в заявке. Это ведь „не более“, а всё, что „не более“, должно разумным образом регулироваться руководством РФС, РПЛ, клубами», — цитирует Матыцина ТАСС.

«Надеюсь, что такой кризис легионеров даст возможность для повышения конкуренции внутри российского футбола, как для спортсменов, так и для тренеров», — добавил министр.

Ранее контракты с казанским «Рубином» приостановили три легионера: Андерс Дрейер, Сеад Хакшабанович и Филип Уремович. Чуть позже спортивный директор казанского клуба Олег Яровинский заявил, что «Рубин» до конца сезона покинут еще три легионера.

Спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала материал, представив, каким будет состав «Рубина», если команду покинут все иностранцы.