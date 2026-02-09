Олег Коробченко: У нас есть что предложить инвесторам из Саудовской Аравии

Татарстан на Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ» в Саудовской Аравии представил не только передовые технологии и продукцию, но и возможные совместные проекты, сообщил «Татар-информу» министр промышленности и торговли республики Олег Коробченко.

На полях ИННОПРОМа прошли встречи с принцами Наифом Аль Саудом и Турки Аль Саудом, министром промышленности и минеральных ресурсов Королевства Саудовская Аравия Бандаром бин Ибрагимом Аль-Хурейфом, министром инвестиций Королевства Саудовская Аравия Халидом бин Абдулазизом Аль-Фалихом и представителями зарубежных компаний.

«Обсудили основные отрасли, где мы планируем развивать сотрудничество. Это машиностроение, автомобилестроение, медицинская промышленность, судостроение, энергетика. Ожидаем инвестиции из Саудовской Аравии в республику. У нас есть много проектов, которые мы можем предложить инвесторам. Часть презентовали на переговорах во время выставки. Потенциал наших торгово-экономических отношений высокий. Товарооборот растет», – заявил министр.

Олег Коробченко также принял участие в главной пленарной сессии «Российско-саудовское сотрудничество: драйверы промышленного и инвестиционного развития». Участие РТ в выставке способствует достижению целей и задач нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».



С 8 по 10 февраля 2026 года в Эр-Рияде проходит Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ. Саудовская Аравия». Татарстан выступает как регион-партнер. Республика оборудовала коллективный стенд площадью 117 кв. метров. Продукцию и собственные разработки представили 19 компаний из Татарстана.