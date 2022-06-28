Олег Коробченко передал свои активы в управление жене

Министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко передал в доверительное управление свои бизнес-активы. Доли в ООО «Кориб» и управляющей компании «Кориб» получила супруга министра Лилия Коробченко.

Согласно данным системы базы данных «Контур Фокус», она также получила в управление 50% ООО «Агентство».

Доля в 51% ООО «Елабужский аккумуляторный завод» передана Георгию Гасиеву. Он же получил 100%-ые доли в еще одном ООО «Кориб», «Кориб Металл», авторемонтный завод «Кориб», торговый дом «Кориб» и треть в ПК «Автолидер».

Госсовет РТ 15 июня утвердил бизнесмена Олега Коробченко на должности вице-премьера – министра промышленности и торговли Татарстана.