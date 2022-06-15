Госсовет РТ поддержал кандидатуру Олега Коробченко для назначения вице-премьером

На 32-м заседании Госсовета Татарстана депутаты единогласно одобрили кандидатуру Олега Коробченко для назначения вице-премьером – министром промышленности и торговли республики. Его на эту должность предложил Президент РТ Рустам Минниханов.

«Вношу на согласование Государственного Совета кандидатуру Олега Коробченко для назначения на должность заместителя Премьер-министра – министра промышленности и торговли РТ», – сказал руководитель Правительства Татарстана Алексей Песошин.

Премьер-министр отметил, что Коробченко достаточно известен в республике – в 2004 году он основал свой бизнес. «Уделяет большое внимание развитию промышленности, активный общественный деятель, автор социальных проектов. Убежден, что опираясь на высокие бизнес-компетенции и личные качества, он справится с поставленными перед ним задачами и даст новый импульс развитию промышленности Татарстана», – подчеркнул Песошин.

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин уточнил, что нельзя одновременно совмещать работу в законодательных и исполнительных органах власти. В связи с этим парламентарии поддержали решение о досрочном прекращении полномочий депутата Госсовета РТ Олега Коробченко на основании его письменного заявления.