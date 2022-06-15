Олег Коробченко: Когда мне сказали о работе в Минпромторге, подумал, что это розыгрыш

В должности вице-премьера – министра промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко намерен решать задачу по повышению производительности предприятий республики. Об этом он заявил сегодня на 32-м заседании Госсовета РТ.

«Татарстан является одним из самых промышленных субъектов Федерации, поэтому благосостояние нашего народа полностью зависит от работы предприятий. Задачи, которые ставлю для себя и своих коллег в министерстве, – рост производительности наших заводов, компаний, притягивание новых технологий, подготовка высококвалифицированных кадров. То есть задачи – огромные. Думаю, что вместе с вами у нас все получится», – сказал Коробченко депутатам.

Он добавил, что удобное географическое положение и недры Татарстана создают возможности для развития промышленности всей России.

Все 79 присутствующих на заседании депутатов единогласно поддержали кандидатуру Олега Коробченко для назначения вице-премьером – министром промышленности и торговли республики.

«Мне утром, в 6.30, поступил звонок, я взял трубку и на той стороне провода мне сказали: “Пойдешь работать в Министерство промышленности”. У меня первая мысль была, что это розыгрыш. Но когда мне по-русски объяснили, что надо идти, я понял, что это правда», – вспомнил Коробченко.

«Недавно меня Рустам Нургалиевич [Минниханов] называл популистом, а сейчас вот заставил работать», – пошутил он.