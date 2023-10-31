Октябрь в Татарстане завершится ледяным дождем, гололедом и туманом

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31 октября на территории Татарстана ожидается облачная погода с порывистым ветром, снегом и мокрым снегом, переходящим в дождь. Об этом предупреждает Гидрометцентр республики.

Синоптики отмечают, что в отдельных районах возможны ледяной дождь, гололед, туман и налипание мокрого снега.

Ночью температуры воздуха составят от 0 до −5 градусов, а днем поднимутся до 1-6 градусов выше нуля и +9 — на юге.

На дорогах республики прогнозируется сильная гололедица.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на этой неделе в Татарстане потеплеет до +13 градусов.