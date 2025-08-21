Оксана Лут в Казани: Доля отечественных семян к 2030 году должна достичь 75%

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В России к 2024 году доля отечественных семян повысилась до 67,6%. В 2022 году она составляла 60,3%. Об этом сообщила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут на пленарном заседании Всероссийского форума селекционеров и семеноводов «Русское поле – 2025» в Казани.

«Все изменилось, когда наступил 2022 год. В подавляющем большинстве отраслей мы вышли из международной кооперации. Поэтому, когда ты оказываешься в такой ситуации, приходится думать о том, что надо делать что-то самому. Были ситуации с нестабильностью поставок семян. Сейчас уже все снова хотят с нами работать, даже недружественные страны. Но ситуация была сложной», – рассказала она.

Глава федерального Минсельхоза добавила, что до 2022 года доля отечественных семян начала падать, а отечественные разработки были не востребованы, поскольку о них никто не знал из-за низкого маркетинга.

«Рынок у нас был чужим. Нужно было сформировать свой рынок, для своих разработчиков, чтобы они поняли, что есть к чему стремиться, что они делают востребованные вещи. Результаты, я надеюсь, у нас будут хорошими в целом по всем культурам, где-то, может быть, будет рекордный урожай при росте нашей селекции. Посмотрим на итоги этого года», – отметила она.

По словам Лут, работа, которая началась в 2023 году, легла в основу национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Сейчас в рамках продовольственной безопасности поставлена задача довести долю отечественных семян к 2030 году до 75%.

«Необходимо создание условий для развития научных разработок, селекции, генетики в части растений. У нас и до этого были определенные меры поддержки, а сейчас появились более конкретные в рамках этого проекта. И стало понятно, к чему надо стремиться всем участникам этого рынка. Заработает механизм субсидирования элитного семеноводства только для отечественной селекции. Со следующего года будем поддерживать только отечественную селекцию в рамках «элиты», – подчеркнула она.

Министр заметила, что субсидии на разработки, которые сохраняются, пока еще никто не получал. «В ближайшее время эти субсидии люди смогут получить за тот результат, который покажут. Мы сделали аудит всех наших научных учреждений и вузов, которые имеют хорошую научную основу, провели аудит материально-технической базы», – заявила она.

Кроме того, реализуется федеральный проект «Кадры в АПК», который в том числе направлен на поддержку материально-технической базы научных институтов.

«Поэтому к 2030 году мы будем обеспечены всем необходимым оборудованием. То есть с материально-технической точки зрения у нас все будет гораздо лучше, чем три года назад. И одна из ключевых задач – возможность для отечественных разработок в ускоренном формате проходить регистрацию в рамках госкомиссии. Ускоренная процедура уже в ближайшее время появится на товарные семена», – сказала глава Минсельхоза.

По ее мнению, селекционеры и семеноводы должны учитывать потребности сельхозтоваропроизводителей и климатические изменения, создавая посевной материал.

«Вся наша продукция должна соответствовать требованиям регламента по безопасности. Плюс мы должны увеличивать ее объем», – заключила Лут.