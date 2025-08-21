Оксана Лут в Казани: Одна из главных задач – создать базу для селекции

Оксана Лут

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-Информ»

Одна из главных задач в сельском хозяйстве – создать базу для селекции. Об этом заявила министр сельского хозяйства России Оксана Лут на пленарном заседании Всероссийского форума селекционеров и семеноводов «Русское поле – 2025» в Казани.

«У нас нет базы для селекции. Можно говорить об ускорении, но если у тебя нет данных, то ты будешь всё делать по старинке. Самое главное – это информация. Сейчас ее нет в том виде, в котором она нужна», – рассказала глава федерального Минсельхоза.

Поэтому, по ее словам, задача ведомства на ближайшее время – создать платформу, банк данных. «Информация, с которой дальше любой селекционер, научный институт сможет работать. Чтобы она была открыта», – добавила Лут.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-Информ»

Она подчеркнула, что в сфере селекции и семеноводства необходимы специалисты. «Нужны думающие люди, которые, безусловно, в нашей стране есть, но их надо всех собрать, сделать так, чтобы они чувствовали себя комфортно, творили», – уточнила министр.

В связи с этим у Минсельхоза выстроена работа с 44 профильными вузами. Речь идет о совместных программах, которые адаптируются под современные вызовы.

«Соответственно, нам нужны новые специальности. Мы понимаем, что надо работать над повышением квалификации. Открываем агроклассы, потому что вовлекать в профессию надо с детства», – отметила Лут.

По ее мнению, необходимо также менять отношение молодежи к аспирантуре и формировать «научное ядро» в вузах.

«Нужно, чтобы было больше селекционеров, разработчиков, чтобы сорта большего количества людей попадали в отбор и становились лучшими. Я считаю, что биологическое разнообразие – это драйвер для нашего дальнейшего развития», – заключила министр.

Развитие сельского хозяйства соответствует целям национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

Согласно национальному проекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», цель – к 2030 году повысить уровень обеспеченности семенами отечественной селекции до 75%.