Около строящейся мечети «Сафар» в селе Богородское будет обустроена парковка

Около строящейся мечети «Сафар» в селе Богородское в Пестречинском районе Татарстана будет обустроена парковка для посетителей. Муниципалитет готов предоставить земельный участок для данных целей. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В ближайшее время кураторы строительства мечети предоставят схемы планирования и предложения по благоустройству территории.

Мечеть планируется открыть к празднику Курбан-байрам, который пройдет 9 июля. На сегодняшний день в культовом сооружении осталось провести внутренние отделочные работы — доделать пол и стены. Помимо этого, рядом с мечетью пробурена скважина, планируется установить очистные сооружения.

В этом году ожидается открытие еще одной мечети — в селе Новые Салмачи. Сейчас в Пестречинском районе действуют 24 мечети в 21-м сельском поселении.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в конце апреля на мечеть «Сафар» в селе Богородское был водружен полумесяц.