На мечеть «Сафар» в селе Богородское водружен полумесяц

Сегодня в мечети «Сафар» в селе Богородское Пестречинского района торжественно водружен полумесяц. Об этом «Татар-информу» сообщили в администрации муниципалитета.

Торжества начались за час до полуденного намаза, для детей и взрослых были организованы интерактивы, прошли различные викторины, конкурсы, победителям в которых были вручены призы. Известный исполнитель религиозных песнопений Марсель Вагизов озвучил благословения.

Официальная часть мероприятия началась через полчаса с чтения Корана и дуа, которое совершил первый заместитель муфтия Татарстана Ильфар Хасанов. Ильфар хазрат также прочел проповедь о важности возведения Дома Аллаха, о значимости его проведения в последнюю декаду Рамазана.

На церемонии к собравшимся обратился глава Пестречинского района Ильхам Кашапов, имам-мухтасиб района Аббяс Шляпошников, заместитель руководителя строительной компании «Ханский дом» Ильдар Хайбуллин и другие. Потом под звуки такбира-тахлиля полумесяц был установлен на минарет. Вагизов произнес первый призыв на молитву азан, после чего участники церемонии совершили полуденный намаз внутри мечети. Всего в событии приняли участие 50 человек.

Куратор стройки рассказал «Татар-информу», что мечеть планируется открыть к празднику Курбан-байрам. В культовом сооружении осталось провести внутренние отделочные работы — доделать пол и стены. В общей сложности, на эти цели требуется около 3 млн рублей.

Помимо этого, рядом с мечетью пробурена скважина, планируется установить очистные сооружения. «В будущем здесь будет бесплатная чистая питьевая вода для всего населения», — поделился источник.

В этом году ожидается открытие еще одной мечети — в селе Новые Салмачи. Сейчас в Пестречинском районе действуют 24 мечети в 21-м сельском поселении.