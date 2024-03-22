Около «Крокус сити холла» работают более 70 бригад скорой медиков

Более 70 бригад врачей работают возле «Крокус Сити холла», где произошла стрельба, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, медики оказывают всю необходимую помощь пострадавшим.

Губернатор Воробьев отметил, что на месте ЧП делается все необходимое для спасения людей, работает СОБР.

Напомним, вооруженные люди открыли стрельбу в подмосковном «Крокус Сити Холле». Злоумышленники стреляли по мирным гражданам, после чего в здании случился крупный пожар. ФСБ сообщили, что специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры в связи с происходящим в «Крокусе»