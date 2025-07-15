Около 94% избирательных участков в РТ стали доступнее для маломобильных граждан

В Татарстане проведена большая работа по обеспечению доступности избирательных участков для маломобильных граждан. И сегодня около 94% из них размещены на первых этажах. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская на брифинге в информационном центре «Точка выбора» в Казани.

«Вопросы о доступности избирательных участков важны для наших жителей. Эту работу уже давно начали проводить в Центральной избирательной комиссии, так как достаточно большое количество избирательных участков были недоступными – на вторых, третьих этажах. Это создавало сложности для маломобильных групп населения», – заявила она.

Сабурская отметила, что «этажность не архитектурная деталь», вопрос связан с соблюдением прав человека. На сегодня в Татарстане для всех категорий граждан созданы возможности для голосования, подчеркнула она.

«Особенно для слабослышащих или слабовидящих избирателей важно организовать доступность голосования. В этом году мы будем использовать практику прошлых выборов – горячая линия ГЛОНАСС +112, когда заявитель, например, слабовидящий или слепой звонит и говорит, что ему нужно дойти до такого-то избирательного участка, просит оказать содействие. В этой части, конечно, очень активно работают наши волонтеры», – заявила омбудсмен.

На выборах этого года 1240 участков будут оборудованы специальными кабинами для избирателей, использующих инвалидные коляски.

Кроме того, все участковые избирательные комиссии будут обеспечены трафаретами с рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также информационными материалами, изготовленными укрупненным шрифтом на русском и татарском языках.

Председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев уточнил, что еще несколько лет назад в республике лишь 45% избирательных участков находились на первых этажах.

В Единый день голосования, 14 сентября, в Татарстане пройдут выборы Раиса РТ, более 7,5 тыс. муниципальных депутатов и депутата Госсовета РТ по Мелекесскому округу №18.